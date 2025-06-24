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انتهاء اجتماع الكابينت برئاسة نتنياهو

انتهاء اجتماع الكابينت برئاسة نتنياهو

2025-06-24 01:19:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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