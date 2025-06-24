  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق وقف النار بوساطة قطرية وأميركية

أكسيوس: التوصل إلى اتفاق وقف النار بوساطة قطرية وأميركية

2025-06-24 01:19:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران، وذلك بوساطة قطرية وأميركية.

MENAFN24062025000208011052ID1109714014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث