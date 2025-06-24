إصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في طولكرم.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت مصابا برصاص الاحتلال من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، إلى المستشفى بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقمها من الوصول إليه لفترة من الوقت.
وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الضاحية وتمركزت في محيط المقبرة والمدرسة الشرعية، ولاحقت الشبان واحتجزت عددا منهم وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.
كما أصيب شاب بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره، في الحي الشرقي من المدينة، بعد ملاحقة جنود الاحتلال للمواطنين، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت مصابا برصاص الاحتلال من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، إلى المستشفى بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقمها من الوصول إليه لفترة من الوقت.
وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الضاحية وتمركزت في محيط المقبرة والمدرسة الشرعية، ولاحقت الشبان واحتجزت عددا منهم وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.
كما أصيب شاب بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره، في الحي الشرقي من المدينة، بعد ملاحقة جنود الاحتلال للمواطنين، نقل على إثرها إلى المستشفى.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ميركاتو يقدم عروضاً ترويجية وتجارب عائلية خلال مفاجآت صيف دبي
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
تعاون بين شركة التكنولوجيا المالية Qi و شركة K2انتجريتي الأميركية لتعزيز مواكبة القطاع المالي في العراق للمعايير العالمية
الساعة السابعة.. بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وفق إعلان ترمب
ضبط 45 مخالفا ومتغيبا ومطلوبا وغير طبيعي وتحرير 496 مخالفة في حملة بالفروانية
مجلس الامن يناقش الملف النووي الايراني