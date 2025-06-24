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إصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم

إصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم

2025-06-24 01:19:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في طولكرم.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت مصابا برصاص الاحتلال من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، إلى المستشفى بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقمها من الوصول إليه لفترة من الوقت.
وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الضاحية وتمركزت في محيط المقبرة والمدرسة الشرعية، ولاحقت الشبان واحتجزت عددا منهم وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.
كما أصيب شاب بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره، في الحي الشرقي من المدينة، بعد ملاحقة جنود الاحتلال للمواطنين، نقل على إثرها إلى المستشفى.

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