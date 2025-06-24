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رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل توافق على وقف النار بشرط التزام إيران

رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل توافق على وقف النار بشرط التزام إيران

2025-06-24 01:19:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسط لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر أمس الاثنين.
وأكد المسؤول أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار شرط التزام إيران بعدم شن هجمات مستقبلية.

MENAFN24062025000208011052ID1109714011

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