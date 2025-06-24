مسؤول عسكري أميركي: البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول عسكري أميركي، للجزيرة "سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة".



وأضاف "لا نستبعد هجمات إيرانية إضافية فقد هاجمنا 3 من منشآتهم ولم يهاجموا سوى قاعدة واحدة".



وتابع "البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد على الهجمات الإيرانية".

