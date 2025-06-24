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ترامب: تهانينا للعالم لقد حان وقت السلام

ترامب: تهانينا للعالم لقد حان وقت السلام

2025-06-24 01:19:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أود أن أشكر أمير قطر المحترم على كل ما بذله من جهد في سبيل السلام في المنطقة".


وأضاف "لم يقتل أو يجرح أي أميركي أو قطري في الهجوم على العديد".


وبين ان "إيران ردت رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية وهو ما توقعناه وتصدينا له بفعالية كبيرة".


وأشار "تم إسقاط 13 من أصل 15 صاروخا أطلقتها إيران".


وتابع "الصاروخ الإيراني الوحيد الذي لم يتم إسقاطه كان متجها إلى منطقة آمنة".


وقال "أود أن أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا بالهجوم مما سمح بعدم إزهاق أرواح أو إصابة أحد".


وبين "نأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية".


ونوه "ربما تمضي إيران قدما نحو السلام والوئام في المنطقة وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها".

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