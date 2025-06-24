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ضبط مستلزمات طبية تجميلية وأدوية مخالفة في عمان

ضبط مستلزمات طبية تجميلية وأدوية مخالفة في عمان

2025-06-24 01:19:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، خلال جولات رقابية، كمية من المستلزمات الطبية والأدوية غير مجازة ومجهولة المصدر، من بينها مواد مزورة وأخرى مهربة، وذلك داخل أحد المكاتب التجارية في العاصمة عمان.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن المضبوطات شملت حقنًا ومستلزمات طبية تستخدم في بعض الإجراءات التجميلية، وذلك قبل توزيعها على بعض مراكز وعيادات التجميل.
وأضاف أن الكميات المضبوطة تضمنت أيضًا حقنًا مهربة تستخدم لأغراض التنحيف، بالإضافة إلى فيتامينات ومكملات غذائية، مؤكدًا أن المؤسسة تحفظت على المضبوطات وشرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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