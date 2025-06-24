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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

2025-06-24 01:19:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"بأكثر من 6 دولارت ليتراجع إلى 67.58 دولار للبرميل الواحد.


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 375 نقطة ليصل إلى 42581 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 183 نقطة ليصل إلى 19631 نقطة.


وارتفع أيضا مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 57 نقطة ليصل إلى 6025 نقطة.

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