  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العراق يعبر عن تضّامنه مع قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها

العراق يعبر عن تضّامنه مع قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها

2025-06-24 01:19:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن تضامن العراق الكامل مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدة أهمية الحفاظ على سيادتها وأمنها.


وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، خاصة بعد تعرض دولة قطر لهجوم".


وأكدت تضامن العراق مع الدولة الشقيقة وأهمية الحفاظ على سيادتها وأمنها، مشيرة إلى أن هذا التطور كان العراق قد حذّر من احتماليته سابقاً، نظراً للمخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.


وأضافت، أن "هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر، ويُشكّل منعطفًا خطيرًا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وهو هدف طالما سعى الاحتلال الإسرائيلي الوصول له عبر إصراره ومواصلته العدوان منذ عامين".

MENAFN24062025000208011052ID1109714006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث