العراق يعبر عن تضّامنه مع قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها

العراق يعبر عن تضّامنه مع قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها
وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، خاصة بعد تعرض دولة قطر لهجوم".
وأكدت تضامن العراق مع الدولة الشقيقة وأهمية الحفاظ على سيادتها وأمنها، مشيرة إلى أن هذا التطور كان العراق قد حذّر من احتماليته سابقاً، نظراً للمخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأضافت، أن "هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر، ويُشكّل منعطفًا خطيرًا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وهو هدف طالما سعى الاحتلال الإسرائيلي الوصول له عبر إصراره ومواصلته العدوان منذ عامين".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ميركاتو يقدم عروضاً ترويجية وتجارب عائلية خلال مفاجآت صيف دبي
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
تعاون بين شركة التكنولوجيا المالية Qi و شركة K2انتجريتي الأميركية لتعزيز مواكبة القطاع المالي في العراق للمعايير العالمية
الساعة السابعة.. بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وفق إعلان ترمب
ضبط 45 مخالفا ومتغيبا ومطلوبا وغير طبيعي وتحرير 496 مخالفة في حملة بالفروانية
مجلس الامن يناقش الملف النووي الايراني