العراق يعبر عن تضّامنه مع قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن تضامن العراق الكامل مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدة أهمية الحفاظ على سيادتها وأمنها.



وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، خاصة بعد تعرض دولة قطر لهجوم".



وأكدت تضامن العراق مع الدولة الشقيقة وأهمية الحفاظ على سيادتها وأمنها، مشيرة إلى أن هذا التطور كان العراق قد حذّر من احتماليته سابقاً، نظراً للمخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأضافت، أن "هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر، ويُشكّل منعطفًا خطيرًا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وهو هدف طالما سعى الاحتلال الإسرائيلي الوصول له عبر إصراره ومواصلته العدوان منذ عامين".