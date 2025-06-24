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الداخلية العرب يستنكر الاعتداء الإيراني على قطر

الداخلية العرب يستنكر الاعتداء الإيراني على قطر

2025-06-24 01:19:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الاعتداء الإيراني على دولة قطر، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة قطر ولمجالها الجوي.


وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان اليوم الاثنين، إنها تابعت "ببالغ الشجب والاستنكار" الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر، معتبرة أنه يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وأكدت رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ونسف الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، والتي كانت دولة قطر من أوائل الساعين إلى تحقيقها.


كما أكدت مساندتها المطلقة وتضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر، معربة عن تأييدها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها الدوحة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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