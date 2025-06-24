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الخارجية الروسية تدعو إلى إنهاء العدوان غير المبرر على إيران

الخارجية الروسية تدعو إلى إنهاء العدوان غير المبرر على إيران

2025-06-24 01:19:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية الروسية دعوة جديدة، الاثنين، لوقف "تصعيد الصراع المسلح" و"الأعمال الاستفزازية" في الصراع بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
وقالت الوزارة في بيان على تلغرام "ندعو مجددا إلى وقف التصعيد المسلح ووقف الأعمال والخطابات الاستفزازية. من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، العودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية والامتثال للقانون الدولي".
كما دعا البيان إلى الوقف الفوري "للعدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والمحاولات العلنية لتغيير النظام، والتعدي على سيادة الدول".
وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة 13 حزيران 2025، هجوما واسع النطاق على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية؛ وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".

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