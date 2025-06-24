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عراقجي: طهران ستكون مستعدة للرد مرة أخرى إذا اتخذت واشنطن أي إجراء آخر

عراقجي: طهران ستكون مستعدة للرد مرة أخرى إذا اتخذت واشنطن أي إجراء آخر

2025-06-24 01:18:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إنّ إيران ستكون مستعدة للرد مرة أخرى إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراء آخر.
وجاء حديث عراقجي عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد في قطر. واستهدفت القوات المسلحة الإيرانية قاعدة العديد بهجوم صاروخي مساء الاثنين ردا على استهداف 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.
وأضاف الوزير الإيراني عبر تطبيق (تليغرام) أن "هجوم طهران على القاعدة الجوية الأميركية في قطر جاء ردا على العدوان الأمريكي على سيادة إيران وسلامة أراضيها".
وتوالت ردود الفعل العربية والدولية، عقب استهداف إيران قاعدة العديد الجوية.

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