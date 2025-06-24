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قطر تؤجل امتحانات جميع الصفوف والثانوية العامة الثلاثاء حرصاً على تهيئة بيئة هادئة

قطر تؤجل امتحانات جميع الصفوف والثانوية العامة الثلاثاء حرصاً على تهيئة بيئة هادئة

2025-06-24 01:18:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، تأجيل الامتحانات المقررة الثلاثاء، لجميع صفوف النقل وطلبة الشهادة الثانوية، على أن يستأنف جدول الامتحانات الأربعاء، وفق ترتيب المواد في الجدول المعلن مسبقا.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن القرار يأتي حرصا على تهيئة بيئة هادئة ومستقرة لأداء الاختبارات.
وحثت جميع الطلبة وأولياء الأمور على الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدة التزامها بإطلاع الجميع على أي مستجدات أو قرارات ذات صلة بشكل دوري عبر منصاتها المعتمدة.

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