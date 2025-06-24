طرق بسيطة للتخلص من احتقان الأنف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتبر احتقان الأنف من أكثر المشكلات انتشارا، خاصة خلال موسم الحساسية وفصلي الخريف والشتاء. فما هي الطرق الأكثر فعالية لحل هذه المشكلة؟.

ووفقا للأطباء يعتبر ترطيب الهواء في المنزل من أهم العوامل المساعدة في تخفيف الحالة، حيث يجب أن تتراوح نسبة الرطوبة المثلى في الغرفة بين 45 و50 بالمئة. ومن أجل ذلك يمكن استخدام أجهزة الترطيب، أو استنشاق البخار، أو حتى وضع المناشف المبللة على المدافئ لتسهيل التنفس بشكل ملحوظ.

كما يعتبر الفازلين، علاجا مثبتا، حيث أن ترطيب الغشاء المخاطي للأنف بالفازلين بصورة منتظمة يرطبه بفعالية ويحميه من الجفاف. وهذه طريقة آمنة يمكن استخدامها دون قيود.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الزيوت الطيارة، لأنها تؤثر كمطهر وتقضي على الفيروسات والبكتيريا. وآلية عمل هذه الزيوت تتمثل في تهيج مستقبلات الغشاء المخاطي للأنف. وتحفز الخلايا الكأسية، التي تبدأ بإفراز المخاط بنشاط، ما ينظف الأنف بشكل طبيعي من العدوى والأجسام الغريبة.

وأصبحت بخاخات الأنف الهرمونية الحديثة علاجا للحساسية وفعالة أيضا في علاج التهابات الأنف، بما فيها التهاب الأنف الناتج عن الأدوية، والناجم عن إساءة استخدام قطرات تضييق الأوعية الدموية. الشرط الرئيسي هو الاستخدام طويل الأمد لعدة أسابيع لتحقيق تأثير تراكمي.

وتساعد الوسائد المرتفعة في علاج احتقان الأنف الليلي، لأنها تحسّن تدفق الدم من الرأس وتخفف العبء على القلب والرئتين. وقد استخدمت هذه الطريقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.