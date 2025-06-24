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ترامب: اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل

ترامب: اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل

2025-06-24 01:18:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب "اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل".
وأضاف ترامب "وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا"
وبين ترامب"وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".

وتابع "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ12 يوما".


وأضاف "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب".


وأشار الى ان هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث.

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