ترامب: اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل

ترامب: اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل
وأضاف ترامب "وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا"
وبين ترامب"وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا".
وتابع "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ12 يوما".
وأضاف "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب".
وأشار الى ان هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث.
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