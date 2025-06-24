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زيلينسكي: أوكرانيا وبريطانيا اتفقتا على الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة

زيلينسكي: أوكرانيا وبريطانيا اتفقتا على الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة

2025-06-24 01:18:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح فلاديمير زيلينسكي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن أوكرانيا وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة.

وكتب زيلينسكي على قناة "تلغرام": "عقدتُ اليوم اجتماعا هادفا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر".

وأضاف: "تحدثنا عن تطوير التعاون الدفاعي. سيسمح التعاون في هذا المجال لأوكرانيا بالحصول على تمويل ثابت لمشاريع مهمة، وتحديدا في مجال إنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية والطائرات المسيرة البعيدة المدى".
وتابع: "لقد أسفر اجتماع اليوم عن نتائج إيجابية وقرار إضافي بشأن الإنتاج المشترك للمسيرات".
وأضاف زيلينسكي أن كييف حققت تقدما في تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بالمشاركة مع لندن.
وفي وقت سابق، أفاد ستارمر بأن لندن وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن الإنتاج المشترك للمعدات والأسلحة العسكرية.

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