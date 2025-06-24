مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار ولا ترى أي سبب لذلك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" بأن إيران لم تتلق أي عرض لوقف إطلاق النار ولا ترى سببا لذلك، إثر إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين طهران وتل أبيب.

وأوضح المسؤول أن إيران ستواصل القتال حتى تحقق سلاما دائما، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خداعا" يهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.

وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، يرتكب العدو عدوانا ضد إيران، وإيران على وشك تصعيد ضرباتها الانتقامية، دون أي أذن تصغي لأكاذيب أعدائها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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