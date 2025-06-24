مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار ولا ترى أي سبب لذلك

مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار ولا ترى أي سبب لذلك
وأوضح المسؤول أن إيران ستواصل القتال حتى تحقق سلاما دائما، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خداعا" يهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.
وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، يرتكب العدو عدوانا ضد إيران، وإيران على وشك تصعيد ضرباتها الانتقامية، دون أي أذن تصغي لأكاذيب أعدائها".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
سي ان ان
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