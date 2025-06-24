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وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

2025-06-24 01:18:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جامعتا اليرموك والحسين بن طلال عن حاجتها لتعيين اعضاء هيئة تدريسية في الجامعة اليوم الثلاثاء.

كما اعلن المركز الوطني للأمن السيراني عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

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