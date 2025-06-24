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تفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق

تفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق

2025-06-24 01:18:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر عسكرية لرويترز، الاثنين، إنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق تحسبا لهجوم محتمل.
وأضافت المصادر إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.
وهددت إيران في وقت سابق بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية.

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