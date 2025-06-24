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قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية

قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية

2025-06-24 01:18:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.
وأضافت قطر إنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

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