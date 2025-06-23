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التدخل الأمريكي وغموض الضربة على "فوردو"!

التدخل الأمريكي وغموض الضربة على "فوردو"!

2025-06-23 07:03:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬كان‭ ‬إعلان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬قاصمة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭ ‬نووية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬فوردو‭ ‬ونطنز‭ ‬وأصفهان‮»‬‭ ‬إعلانا‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬ربما‭ ‬لكل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمي‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭! ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يعرف‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬تاجر‭ ‬الصفقات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬السياسية‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬خطابا‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يناقضه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭! ‬فهو‭ ‬الذي‭ ‬وفي‭ ‬عز‭ ‬الضربات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وتل‭ ‬أبيب‭ ‬أعطى‭ ‬مهلة‭ ‬أسبوعين‭ ‬ليقرر‭ ‬الضربة‭ ‬على‭ ‬فوردو‭ ‬بالقنابل‭ ‬الخارقة‭ ‬ B 2‭ ‬ولكنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬اختزل‭ ‬الأسبوعين‭ ‬في‭ ‬يومين‭! ‬لتتضارب‭ ‬بعدها‭ ‬التحليلات‭ ‬حول‭ ‬تبعات‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬النووي‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬الصخور‭ ‬الجبلية‭ ‬بمسافة‭ ‬قدّرها‭ ‬البعض‭ ‬بنحو‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬وهناك‭ ‬تقديرات‭ ‬متضاربة‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬ولذلك‭ ‬قيل‭ ‬أنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قنابل‭ ‬ B 2‭ ‬الخارقة‭ ‬والمخترقة‭ ‬للصخور‭ ‬إلى‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬لكي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أعماق‭ ‬المفاعل‭ ‬النووي‭! ‬ولذلك‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬إتمام‭ ‬الضربة‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬وعلى‭ ‬لسان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬حتى‭ ‬حبس‭ ‬الجميع‭ ‬أنفاسه‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تسرب‭ ‬إشعاعي‭ ‬للدول‭ ‬المحيطة‭ ‬بإيران‭ ‬ومنها‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬ردات‭ ‬الفعل‭ ‬الإيرانية‭ ‬وضرب‭ ‬المصالح‭ ‬العالمية‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬توالي‭ ‬الساعات‭ ‬تكشف‭ ‬الأمر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬غموض‭ ‬ما‭ ‬أحاط‭ ‬بما‭ ‬حدث‭!‬

{ ‭ ‬الغموض‭ ‬بدأ‭ ‬مع‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الضربة‭ ‬وتبادل‭ ‬التهنئة‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬ونتنياهو،‭ ‬ليقول‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬إن‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الثلاثة‭! ‬وأن‭ ‬تدمير‭ ‬المنشآت‭ ‬تلك‭ ‬لم‭ ‬يلحق‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬ببرنامجها‭ ‬النووي‭! ‬بل‭ ‬إن‭ ‬عراقجي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬صرح‭ ‬من‭ ‬إسطنبول‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬هذا،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬وأن‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬للكيان‭ ‬ومثله‭ ‬الدخول‭ ‬الأمريكي‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬خرق‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولبنود‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬النووية‭ ‬والتي‭ ‬التزمت‭ ‬بها‭ ‬إيران،‭ ‬وأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خرقت‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬وأن‭ ‬الحرب‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬الآن‭! ‬وهدد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬باستهداف‭ ‬المصالح‭ ‬والقواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭! ‬

{ ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التصريح‭ ‬الإيراني‭ ‬بسلامة‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬وتهريبه‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الضربة‭ ‬جاءت‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لتبين‭ ‬وكأن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بموقع‭ ‬فوردو‭ ‬النووي‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬والأهم‭ ‬لتبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬إصابات‭ ‬بالإمكان‭ ‬إصلاحها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬أيضا‭! ‬بل‭ ‬إن‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬في‭ ‬قم‭ ‬وقريبا‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كما‭ ‬يصوره‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمي‭ ‬والجانبان‭ ‬الأمريكي‭ ‬والإسرائيلي‭! ‬وهنا‭ ‬تتشابك‭ ‬خيوط‭ ‬اللغز‭! ‬كيف‭ ‬تم‭ ‬تسريب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬بدورها‭ ‬رصدت‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الضربة‭ ‬شاحنات‭ ‬قيل‭ ‬إنها‭ ‬نقلت‭ ‬ذلك‭ ‬اليورانيوم‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬مجهولة‭! ‬فيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬استباح‭ ‬السماء‭ ‬الإيرانية‭ ‬لم‭ ‬يكتشف‭ ‬ذلك‭!‬

{ ‭ ‬وسواء‭ ‬كانت‭ ‬الضربة‭ ‬حقيقية‭ ‬وبجهل‭ ‬الطرف‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضربها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬صفقة‭ ‬أمريكية‭ ‬ ‭ ‬إيرانية‭ ‬بضرب‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬بعد‭ ‬إخلائها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬لدرء‭ ‬المخاطر‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فإن‭ ‬النتيجة‭ ‬جاءت‭ ‬لصالح‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬وخاصة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ودوله،‭ ‬وحيث‭ ‬كانت‭ ‬المخاوف‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬‮«‬تشرنوبل‮»‬‭ ‬آخر‭ ‬لتعيش‭ ‬المنطقة‭ ‬بعدها‭ ‬مأساة‭ ‬بيئية‭ ‬نووية‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬لعقود‭ ‬قادمة‭!‬

{ ‭ ‬ولكن‭ ‬السؤال‭ ‬الآن‭ ‬هل‭ ‬انتهت‭ ‬المخاطر‭ ‬والتداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬هنا؟‭! ‬والجواب‭ ‬لا‭ ‬بالطبع‭ ‬لأن‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تتصاعد‭ ‬بالتهديد‭ ‬باستهداف‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬ومثلها‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتدخل‭ ‬عسكري‭ ‬أمريكي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬مثله‭ ‬إيران‭ ‬قط‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمرار‭ ‬تبادل‭ ‬الضربات‭ ‬بين‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للمواقع‭ ‬الإيرانية‭ ‬والصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬يدعو‭ ‬إليها‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬والأوروبي‭ ‬تبدو‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مصداقية‭ ‬أو‭ ‬أرضية‭ ‬واقعيةّ‭! ‬فهل‭ ‬التفاوض‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬الذي‭ ‬هربته‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬مجهولة‭ ‬في‭ ‬أراضيها؟‭! ‬أم‭ ‬هو‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬الذي‭ ‬ترفضه‭ ‬إيران‭! ‬أم‭ ‬على‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬ومرشده‭! ‬أم‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستتصاعد‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬أمريكا‭ ‬طرف‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬جر‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬القائمة‭ ‬لتصبح‭ ‬بداية‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬ومفتوحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭! ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬حربا‭ ‬بين‭ ‬طرفين؟‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكما‭ ‬تعلن‭ ‬دائما‭ ‬هو‭ ‬أمن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ودعمه‭ ‬ليكون‭ ‬كيانا‭ ‬مهيمنا‭ ‬ومسيطرا‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬قواعدها‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬تهديد‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وفي‭ ‬العالم‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬عامل‭ ‬خطر‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يتصوره‭ ‬البعض‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بلد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬منهجية‭ ‬الحروب‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬واقتصادها‭ ‬وشركاتها‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭! ‬ولذلك‭ ‬تتحول‭ ‬قواعدها‭ ‬ومصالحها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬توجد‭ ‬فيها،‭ ‬إلى‭ ‬بؤرة‭ ‬جذب‭ ‬لردات‭ ‬الفعل‭ ‬ضدها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬حلفائها‭ ‬الذين‭ ‬يدفعون‭ ‬وشعوبهم‭ ‬الثمن‭ ‬الباهظ‭ ‬لوجود‭ ‬تلك‭ ‬القواعد‭!‬

{ ‭ ‬ولذلك‭ ‬يبرز‭ ‬الشرخ‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬الرؤية‭ ‬التنموية‭ ‬الخليجية‭ ‬مثلا‭ ‬ورؤية‭ ‬الكيان‭ ‬وأبيه‭ ‬الروحي‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬الشغوفين‮»‬‭ ‬بالصراعات‭ ‬والحروب‭ ‬والأزمات،‭ ‬كمداخل‭ ‬للسيطرة‭ ‬والهيمنة‭! ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬لتلك‭ ‬الرؤية‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يهمها‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الشعوب‭! ‬ومثلهما‭ ‬تبنت‭ ‬إيران‭ ‬الرؤية‭ ‬ذاتها‭ ‬العدائية‭ ‬والتدخلية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتضمن‭ ‬نجاح‭ ‬واستمرار‭ ‬مشروعها‭ ‬التوسعي‭ ‬في‭ ‬الهيمنة‭! ‬وها‭ ‬هما‭ ‬يتصارعان‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭!‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬بلدنا‭ ‬وخليجنا‭ ‬ومنطقتنا‭ ‬وشعوبنا‭ ‬وجعل‭ ‬الغلبة‭ ‬للرؤية‭ ‬الخليجية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تنشد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الحروب‭ ‬ومآسيها‭ ‬وجشع‭ ‬الطامعين‭ ‬وأجنداتهم‭!‬

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