قدرات إدارية وفنيّة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

} ‭ ‬فإن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬القارية؛‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬ثقة‭ ‬الآسيويين‭ ‬فيه؛‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬منهم‭ (‬بالساهل‭) ‬لأن‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬القارة‭ ‬لها‭ ‬شعبية‭ ‬غير‭ ‬عادية؛‭ ‬وهي‭ ‬وجدت‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬ممثلة‭ ‬باتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬سجلت‭ ‬نجاحًا‭ ‬المرة‭ ‬الماضية،‭ ‬وغيرها‭ ‬كبطولة‭ ‬الاندية؛‭ ‬فلي‭ ‬هناك‭ ‬واحة‭ ‬افضل‭ ‬منها‭!‬

} ‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬وجود‭ ‬الصالات‭ ‬المُتعددة‭ ‬للمباريات‭ ‬والتدريب؛‭ ‬وايضًا‭ ‬أماكن‭ ‬الاقامة‭ ‬المُتميزة؛‭ ‬تشفع‭ ‬للبحرين‭ ‬ان‭ ‬تحتضن‭ ‬هكذا‭ ‬بطولات؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬سمعة‭ ‬ادارية‭ ‬قوية‭ ‬تُميّز‭ ‬اتحادنا‭ ‬لناحية‭ ‬الادارة‭ ‬والتنظيم؛‭ ‬وهذا‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬خبرات‭ ‬متراكمة‭ ‬ومتطورة‭ ‬تتجدد‭ ‬بما‭ ‬يُشعر‭ ‬المشاركين‭ ‬بهذا‭ ‬التجديد‭!‬

} ‭ ‬وهُنا‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬أن‭ ‬نُذكر‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬ليست‭ ‬وليدة‭ ‬الساعة؛‭ ‬كما‭ ‬الثقة‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬ممتدة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬سبعينيّات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬تقريبًا،‭ ‬والتواجد‭ ‬الإداري‭ ‬القوي‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري؛‭ ‬الذي‭ ‬أكسبنا‭ ‬احتراما،‭ ‬وجعل‭ ‬اتحادات‭ ‬آسيوية‭ ‬تمنح‭ ‬منتخباتنا‭ ‬فرصًا‭ ‬تدريبية‭ ‬معها‭!‬

} ‭ ‬ولذا‭ ‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬الازدهار‭ ‬الاداري‭ ‬والفني‭ ‬عائد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى؛‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬عادةً‭ ‬لا‭ ‬ترجع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تواجد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬واستضافتنا‭ ‬لفعالياته‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬اعادة‭ ‬الماضي‭ ‬الذهبي؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬يُمكن‭ ‬تصنيفه‭ ‬الافضل‭ ‬بين‭ ‬اتحادات‭ ‬للألعاب‭ ‬الجماعية‭!‬

} ‭ ‬وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬فإن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يُبرع‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والقاري‭ ‬وبإمكانات‭ ‬محدودة؛‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بميزة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬وبالذات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة؛‭ ‬يُمكنه‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬جوائز‭ ‬سخيّة‭ ‬للبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬قوتها‭ ‬لمصلحة‭ ‬قوة‭ ‬المنتخب‭ ‬قاريًّا‭.‬