قدرات إدارية وفنيّة

قدرات إدارية وفنيّة
} فإن تنجح في استضافة مثل هذه البطولات القارية؛ فهذا يعني ثقة الآسيويين فيه؛ وهي لا تأتي منهم (بالساهل) لأن الكرة الطائرة وبالذات في شرق القارة لها شعبية غير عادية؛ وهي وجدت ان المملكة ممثلة باتحاد اللعبة سجلت نجاحًا المرة الماضية، وغيرها كبطولة الاندية؛ فلي هناك واحة افضل منها!
} واعتقد ان وجود الصالات المُتعددة للمباريات والتدريب؛ وايضًا أماكن الاقامة المُتميزة؛ تشفع للبحرين ان تحتضن هكذا بطولات؛ وبالذات ان سمعة ادارية قوية تُميّز اتحادنا لناحية الادارة والتنظيم؛ وهذا ناتج عن خبرات متراكمة ومتطورة تتجدد بما يُشعر المشاركين بهذا التجديد!
} وهُنا من الواجب أن نُذكر بأن هذه القدرات في التنظيم ليست وليدة الساعة؛ كما الثقة الآسيوية في الطائرة البحرينية ممتدة من نهاية سبعينيّات القرن الماضي تقريبًا، والتواجد الإداري القوي لنا في الاتحاد القاري؛ الذي أكسبنا احتراما، وجعل اتحادات آسيوية تمنح منتخباتنا فرصًا تدريبية معها!
} ولذا يمكننا القول هنا ان الازدهار الاداري والفني عائد مرة أخرى؛ رغم أن المكاسب التي تذهب عادةً لا ترجع، إلا أن تواجد رئيس الاتحاد الشيخ علي بن محمد في الاتحاد القاري، واستضافتنا لفعالياته المختلفة من شأنها اعادة الماضي الذهبي؛ وبالذات ان اتحاد اللعبة يُمكن تصنيفه الافضل بين اتحادات للألعاب الجماعية!
} وعلى أية حال فإن اتحاد الكرة الطائرة الذي يُبرع في التنظيم الإقليمي والقاري وبإمكانات محدودة؛ يجب أن يحظى بميزة من الدعم وبالذات من قبل الشركات الحكومية والخاصة؛ يُمكنه من إيجاد جوائز سخيّة للبطولات المحلية يُمكن أن تنعكس على قوتها لمصلحة قوة المنتخب قاريًّا.
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