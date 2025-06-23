"الخارجية" فزعت... و"ربعنا" ردوا
ذات الجهود والتحركات الدبلوماسية، وربما أكثر.. قامت بها وزارة الخارجية البحرينية، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وانطلاقا من أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتسهيل عودة المواطنين العالقين في الخارج من جميع الدول المتأثرة بالأوضاع الراهنة، وذلك في إطار الحرص المستمر على تأمين سلامة المواطنين البحرينيين في الخارج وضمان عودتهم إلى أرض الوطن.
فقد شهدنا عودة «المئات» من المواطنين البحرينيين، عبر الرحلات الجوية والبرية، وتأمين وصولهم إلى أرض الوطن، مع تأكيد وزارة الخارجية مواصلة الجهود المكثفة لتأمين عودة بقية المواطنين العالقين في الخارج، من الدول المتأثرة بالأوضاع الإقليمية الراهنة، وتيسير الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق المباشر مع بعثات المملكة في الخارج والدول المعنية.
مشهد وجود مسؤولي وزارة الخارجية في مطار البحرين الدولي لاستقبال المواطنين، مشهد متميز ومؤثر، وهو يؤكد ما أشار اليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الأمر يأتي انطلاقًا من الثوابت الوطنية التي تضع المواطن دومًا في مقدمة أولوياتها.
«فزعة» وزارة الخارجية وتحرك سفارات مملكة البحرين بالخارج، ووجود المسؤولين هناك لتسهيل إجراءات عودة المواطنين، جاءت وفق خطة وطنية مدروسة ومتقنة، لعملية الإجلاء والعودة، أسهم فيها حجم العلاقات الدبلوماسية ومستوياتها الرفيعة، وتحركات مباشرة من سعادة د. عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
كما أن مبادرة الوزارة بتنظيم لقاء إحاطة دبلوماسية لأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وعرض الإجراءات التي اتخذتها البحرين لحفظ الأمن والسلامة العامة، وضمان التنسيق الفعال مع الشركاء الدوليين.. أكدت الرؤية الدبلوماسية الحكيمة، خاصة في الظروف الاستثنائية.
تبقى نقطة بالغة الأهمية، تتعلق ببعض الحملات ومكاتب السفريات التي تخلت عن مسؤوليتها، وترك المسافرين المواطنين من دون أي مساعدة ولا توجيه، والتخلي عنهم في تلك الظروف.. وهذا أمر يجب أن تراجعه الجهات المختصة، وتحقق فيه، لأن تلك المكاتب ليست محل ثقة ولا مسؤولية ولا أمانة.
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