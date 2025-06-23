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"الخارجية" فزعت... و"ربعنا" ردوا

"الخارجية" فزعت... و"ربعنا" ردوا

2025-06-23 07:03:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬هذا‭ ‬العنوان،‭ ‬نشرت‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬السياسة‮»‬‭ ‬الكويتية،‭ ‬خبر‭ ‬وصول‭ ‬المواطنين‭ ‬الكويتيين‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬الحاصلة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬جهود‭ ‬والتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬على‭ ‬السواء‭.‬

ذات‭ ‬الجهود‭ ‬والتحركات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭.. ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بتسهيل‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الراهنة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وضمان‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭.‬

فقد‭ ‬شهدنا‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬المئات‮»‬‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬عبر‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية،‭ ‬وتأمين‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬المكثفة‭ ‬لتأمين‭ ‬عودة‭ ‬بقية‭ ‬المواطنين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬الراهنة،‭ ‬وتيسير‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬بعثات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والدول‭ ‬المعنية‭.‬

مشهد‭ ‬وجود‭ ‬مسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لاستقبال‭ ‬المواطنين،‭ ‬مشهد‭ ‬متميز‭ ‬ومؤثر،‭ ‬وهو‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬اليه‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬المواطن‭ ‬دومًا‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتها‭.‬

‮«‬فزعة‮»‬‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وتحرك‭ ‬سفارات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ووجود‭ ‬المسؤولين‭ ‬هناك‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين،‭ ‬جاءت‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬مدروسة‭ ‬ومتقنة،‭ ‬لعملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬والعودة،‭ ‬أسهم‭ ‬فيها‭ ‬حجم‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ومستوياتها‭ ‬الرفيعة،‭ ‬وتحركات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬الوزارة‭ ‬بتنظيم‭ ‬لقاء‭ ‬إحاطة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لأصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وعرض‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬البحرين‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وضمان‭ ‬التنسيق‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الدوليين‭.. ‬أكدت‭ ‬الرؤية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحكيمة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭.‬

تبقى‭ ‬نقطة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬تتعلق‭ ‬ببعض‭ ‬الحملات‭ ‬ومكاتب‭ ‬السفريات‭ ‬التي‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬مسؤوليتها،‭ ‬وترك‭ ‬المسافرين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مساعدة‭ ‬ولا‭ ‬توجيه،‭ ‬والتخلي‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭.. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تراجعه‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬وتحقق‭ ‬فيه،‭ ‬لأن‭ ‬تلك‭ ‬المكاتب‭ ‬ليست‭ ‬محل‭ ‬ثقة‭ ‬ولا‭ ‬مسؤولية‭ ‬ولا‭ ‬أمانة‭.‬

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