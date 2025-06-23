بسبب قوائم الانتظار المتراكمة.. "NHS" ترسل مرضى للعـلاج في أوروبـا وتتحمـّل التكـاليف!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NHS

ووفق‭ ‬تحقيق‭ ‬لصحيفة‭ ‬التليغراف‮«‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬المرسلين‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بنسبة‭ ‬42 % ‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬352‭ ‬مريضًا‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬بولندا،‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وأيرلندا،‭ ‬بتكلفة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬4‭.‬32‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬وتشمل‭ ‬العلاجات‭ ‬عمليات‭ ‬روتينية‭ ‬كاستبدال‭ ‬مفصل‭ ‬الورك‭ ‬والمياه‭ ‬البيضاء،‭ ‬وأخرى‭ ‬معقدة‭ ‬مثل‭ ‬جراحات‭ ‬الأورام‭. ‬وكان‭ ‬أكثر‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬المحتاجين‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬نسائي‭ ‬أو‭ ‬عظام‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬صحي‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬بريكست‮»‬‭ ‬يسمح‭ ‬لـ‭ ‬ NHS ‭ ‬بدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬تأخير‭ ‬مفرط‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬بريطانيا‭. ‬ويُشترط‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬العلاج‭ ‬ضمن‭ ‬أنظمة‭ ‬صحية‭ ‬حكومية،‭ ‬بينما‭ ‬يتحمّل‭ ‬المريض‭ ‬نفقات‭ ‬السفر‭ ‬والإقامة‭.‬

بولندا‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭.. ‬وأيرلندا‭ ‬الأغلى‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2025،‭ ‬جاءت‭ ‬بولندا‭ ‬كأكثر‭ ‬دولة‭ ‬استقبلت‭ ‬مرضى‭ ‬بريطانيين‭ (‬72‭ ‬عملية‭)‬،‭ ‬تلتها‭ ‬ألمانيا‭ (‬59‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وبلجيكا،‭ ‬وأيرلندا‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬أيرلندا‭ ‬الأعلى‭ ‬تكلفة،‭ ‬إذ‭ ‬أنفقت‭ ‬ NHS ‭ ‬هناك‭ ‬وحدها‭ ‬3‭.‬15‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭.‬

وشملت‭ ‬النفقات‭ ‬الأخرى‭:‬

ألمانيا‭: ‬224‭ ‬ألف‭ ‬جنيه

بولندا‭: ‬147‭ ‬ألفًا

إيطاليا‭ ‬وسويسرا‭: ‬138‭ ‬ألفًا‭ ‬لكل‭ ‬منهما

النمسا‭: ‬134‭ ‬ألفًا

وفي‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬37 % ‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ21 % ‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستوفي‭ ‬معايير‭ ‬‮«‬التأخير‭ ‬المفرط‮»‬‭.‬

ووصفت‭ ‬جمعية‭ ‬المرضى‭ ‬الوضع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬انعكاس‭ ‬لأزمة‭ ‬حقيقية‭ ‬في NHS ‭ ‬‮»‬،‭ ‬محذّرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬قد‭ ‬يُفاقم‭ ‬التفاوت‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لأن‭ ‬كثيرين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬بوجوده‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحمّل‭ ‬التكاليف‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬تعقيدات‭ ‬التقديم‭.‬