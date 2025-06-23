بسبب قوائم الانتظار المتراكمة.. "NHS" ترسل مرضى للعـلاج في أوروبـا وتتحمـّل التكـاليف!

بسبب قوائم الانتظار المتراكمة.. "NHS" ترسل مرضى للعـلاج في أوروبـا وتتحمـّل التكـاليف!
ووفق تحقيق لصحيفة التليغراف« Telegraph » ، ارتفع عدد المرضى المرسلين للعلاج في الخارج بنسبة 42 % خلال عامين فقط، حيث تلقى 352 مريضًا العلاج في دول مثل بولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وأيرلندا، بتكلفة إجمالية بلغت 4.32 ملايين جنيه إسترليني. وتشمل العلاجات عمليات روتينية كاستبدال مفصل الورك والمياه البيضاء، وأخرى معقدة مثل جراحات الأورام. وكان أكثر الحاصلين على الموافقات من المرضى المحتاجين إلى علاج نسائي أو عظام. يأتي هذا بموجب اتفاق صحي بعد «بريكست» يسمح لـ NHS بدفع تكاليف العلاج في أوروبا في حال وجود «تأخير مفرط» داخل بريطانيا. ويُشترط أن يتم العلاج ضمن أنظمة صحية حكومية، بينما يتحمّل المريض نفقات السفر والإقامة.
بولندا الوجهة الأولى.. وأيرلندا الأغلى بين عامي 2022 و2025، جاءت بولندا كأكثر دولة استقبلت مرضى بريطانيين (72 عملية)، تلتها ألمانيا (59)، ثم إيطاليا، وبلجيكا، وأيرلندا. ومع ذلك، كانت أيرلندا الأعلى تكلفة، إذ أنفقت NHS هناك وحدها 3.15 ملايين جنيه.
وشملت النفقات الأخرى:
ألمانيا: 224 ألف جنيه
بولندا: 147 ألفًا
إيطاليا وسويسرا: 138 ألفًا لكل منهما
النمسا: 134 ألفًا
وفي عام 2024، تمت الموافقة على 37 % من طلبات العلاج في الخارج، مقارنة بـ21 % فقط في 2022، ما يشير إلى زيادة في عدد الحالات التي تستوفي معايير «التأخير المفرط».
ووصفت جمعية المرضى الوضع بأنه «انعكاس لأزمة حقيقية في NHS »، محذّرة من أن هذا البرنامج قد يُفاقم التفاوت الاجتماعي، لأن كثيرين لا يعرفون بوجوده أو لا يملكون القدرة على تحمّل التكاليف أو تجاوز تعقيدات التقديم.
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