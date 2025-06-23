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8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت

8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت

2025-06-23 07:03:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحوّلت‭ ‬المكالمات‭ ‬الاحتيالية‭ ‬والتنبيهات‭ ‬الغريبة‭ ‬إلى‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بياناتك‭ ‬الشخصية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬تُباع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمك،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحوّل‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬سلعة‭ ‬مربحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬الرقمية‭. ‬وتُستهدف‭ ‬معلومات‭ ‬مثل‭ ‬الأسماء‭ ‬وأرقام‭ ‬الهواتف‭ ‬والعناوين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سماسرة‭ ‬البيانات‭ ‬والمخترقين‭ ‬وتُباع‭ ‬للمعلنين‭ ‬والمحتالين‭ ‬ومجرمي‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬مشبوهة‭. ‬تُعد‭ ‬كثرة‭ ‬الرسائل‭ ‬التسويقية‭ ‬العشوائية‭ ‬مؤشرًا‭ ‬على‭ ‬تسريب‭ ‬بريدك‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬حيث‭ ‬تُباع‭ ‬العناوين‭ ‬ضمن‭ ‬قوائم‭ ‬ضخمة‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلانية‭ ‬المريبة‭.‬

ويشير‭ ‬تلقي‭ ‬مكالمات‭ ‬احتيال‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مجهولة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رقم‭ ‬هاتفك‭ ‬يُستخدم‭ ‬ويُعاد‭ ‬بيعه‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬بين‭ ‬جهات‭ ‬احتيالية‭ ‬متعددة‭.‬

وطلب‭ ‬إعادة‭ ‬تعيين‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طلب‭ ‬منك‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬اختراق،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬المخترقون‭ ‬بياناتك‭ ‬المسربة‭ ‬لاختبار‭ ‬صلاحية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حساباتك‭.‬

ظهور‭ ‬رسوم‭ ‬مالية‭ ‬غريبة‭ ‬على‭ ‬حساباتك‭ ‬قد‭ ‬يعني‭ ‬اختبار‭ ‬بطاقة‭ ‬مسروقة،‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬معلوماتك‭ ‬المصرفية‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬وتُستخدم‭ ‬تدريجيًا‭.‬

وفقدان‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬حساباتك‭ ‬أو‭ ‬بريدك‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يعكس‭ ‬أن‭ ‬المتسللين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬بياناتك‭ ‬ويسيطرون‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬هويتك‭ ‬الرقمية‭.‬

إذا‭ ‬اشتكى‭ ‬أصدقاؤك‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬مريبة‭ ‬أو‭ ‬طلبات‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬حساباتك،‭ ‬فذلك‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬مباشر‭ ‬يُستخدم‭ ‬لخداع‭ ‬جهات‭ ‬اتصالك‭ ‬وجمع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬

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