8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت

8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت
ويشير تلقي مكالمات احتيال متكررة من جهات مجهولة إلى أن رقم هاتفك يُستخدم ويُعاد بيعه بشكل مستمر بين جهات احتيالية متعددة.
وطلب إعادة تعيين كلمة المرور من دون طلب منك يدل على محاولة اختراق، حيث يستخدم المخترقون بياناتك المسربة لاختبار صلاحية الوصول إلى حساباتك.
ظهور رسوم مالية غريبة على حساباتك قد يعني اختبار بطاقة مسروقة، وهو مؤشر خطير على أن معلوماتك المصرفية تم الحصول عليها وتُستخدم تدريجيًا.
وفقدان القدرة على الدخول إلى حساباتك أو بريدك الإلكتروني يعكس أن المتسللين نجحوا في تغيير بياناتك ويسيطرون الآن على هويتك الرقمية.
إذا اشتكى أصدقاؤك من رسائل مريبة أو طلبات مالية من حساباتك، فذلك دليل على اختراق مباشر يُستخدم لخداع جهات اتصالك وجمع مزيد من المعلومات.
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