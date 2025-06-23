أغنية اضرب اضرب تل أبيب تجتاح مواقع التواصل.. وتحقق 577 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

أغنية اضرب اضرب تل أبيب تجتاح مواقع التواصل.. وتحقق 577 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة
والأغنية تعود لكاتبها «لوكاس جيج» الذي يعرف نفسه على موقع «إكس»، أنه جندي سابق في المشاة البحرية الأمريكية، إذ قال في تدوينة له قبل ساعات، إنه رفع الأغنية على كل المنصات، لكن بمشاهدتها على يوتيوب يتضح أن آخرين أضافوا تصويرا لها يستعين بمشاهد الصواريخ الإيرانية التي تضرب عمق تل أبيب. كما تم الاستعانة فيها بمشاهد لإسرائيليين وهم يسخرون في السابق من معاناة الشعب الفلسطيني أثناء قصف غزة.
وتقول كلمات الأغنية:
«اضرب اضرب تل أبيب»،
«فهذا ما تحصلون عليه جراء أفعالكم الشريرة»،
«فقد جاء وقتكم لكي تنزفوا أيضا» «فهذا ما جلبتموه لأنفسكم».
وتضيف في شكل موسيقي متسارع وألحان قوية صاخبة:
«كنتم تسخرون من الأطفال الجرحى»
«والآن الصواريخ الإيرانية تملأ سماءكم»
«وتبكون وتعيشون دور الضحية» «وتدعون أنكم لم تبدأوا ذلك،
«والعالم كله الآن يعلم أنكم كاذبون» «وأنكم من بدأتم العدوان»،
«والآن تشعرون بالرعب مثلما فعلتم في الفلسطينيين»
«والإنسانية كلها لا تتوقع منكم أي أفعال جيدة».
واجتاحت الأغنية بمجرد نشرها على يوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت مشاهدات تجاوزت 577 مليون مشاهدة في خلال 24 ساعة، مع موجة كبيرة من محاولات نشرها على أوسع نطاق.
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