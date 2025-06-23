أغنية اضرب اضرب تل أبيب تجتاح مواقع التواصل.. وتحقق 577 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BombBombTelAviv

والأغنية‭ ‬تعود‭ ‬لكاتبها‭ ‬‮«‬لوكاس‭ ‬جيج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬جندي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬المشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬ساعات،‭ ‬إنه‭ ‬رفع‭ ‬الأغنية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المنصات،‭ ‬لكن‭ ‬بمشاهدتها‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬آخرين‭ ‬أضافوا‭ ‬تصويرا‭ ‬لها‭ ‬يستعين‭ ‬بمشاهد‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬عمق‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬فيها‭ ‬بمشاهد‭ ‬لإسرائيليين‭ ‬وهم‭ ‬يسخرون‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أثناء‭ ‬قصف‭ ‬غزة‭.‬

وتقول‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭:‬

‭ ‬‮«‬اضرب‭ ‬اضرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬،

‭ ‬‮«‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬تحصلون‭ ‬عليه‭ ‬جراء‭ ‬أفعالكم‭ ‬الشريرة‮»‬،

‭ ‬‮«‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬وقتكم‭ ‬لكي‭ ‬تنزفوا‭ ‬أيضا‮»‬‭ ‬‮«‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬جلبتموه‭ ‬لأنفسكم‮»‬‭. ‬

وتضيف‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬موسيقي‭ ‬متسارع‭ ‬وألحان‭ ‬قوية‭ ‬صاخبة‭:‬

‮«‬كنتم‭ ‬تسخرون‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الجرحى‮»‬

‭ ‬‮«‬والآن‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬تملأ‭ ‬سماءكم‮»‬

‭ ‬‮«‬وتبكون‭ ‬وتعيشون‭ ‬دور‭ ‬الضحية‮»‬‭ ‬‮«‬وتدعون‭ ‬أنكم‭ ‬لم‭ ‬تبدأوا‭ ‬ذلك،

‭ ‬‮«‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬الآن‭ ‬يعلم‭ ‬أنكم‭ ‬كاذبون‮»‬‭ ‬‮«‬وأنكم‭ ‬من‭ ‬بدأتم‭ ‬العدوان‮»‬،

‭ ‬‮«‬والآن‭ ‬تشعرون‭ ‬بالرعب‭ ‬مثلما‭ ‬فعلتم‭ ‬في‭ ‬الفلسطينيين‮»‬

‭ ‬‮«‬والإنسانية‭ ‬كلها‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬منكم‭ ‬أي‭ ‬أفعال‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

واجتاحت‭ ‬الأغنية‭ ‬بمجرد‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬يوتيوب،‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وحققت‭ ‬مشاهدات‭ ‬تجاوزت‭ ‬577‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬مع‭ ‬موجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭.‬