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أغنية اضرب اضرب تل أبيب تجتاح مواقع التواصل.. وتحقق 577 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

أغنية اضرب اضرب تل أبيب تجتاح مواقع التواصل.. وتحقق 577 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

2025-06-23 07:03:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتاحت‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬اضرب‭ ‬اضرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬‭ ‬ Bomb ‭ ‬ Bomb ‭ ‬ Tel ‭ ‬ Aviv ،‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية،‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬‮«‬فيسبوك،‭ ‬وإنستجرام‭ ‬و‭ ‬إكس‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تصدرت‭ ‬مؤشرات‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭. ‬الأغنية‭ ‬ ‭ ‬كما‭ ‬توضح‭ ‬كلماتها ‭ ‬أن‭ ‬كاتبها‭ ‬مؤيد‭ ‬تمامًا‭ ‬للقصف‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬عاصمة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬حاليًا‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬أفعالهم‭ ‬العدائية‭ ‬والإجرامية‭ ‬وسفكهم‭ ‬للدماء‭.‬

والأغنية‭ ‬تعود‭ ‬لكاتبها‭ ‬‮«‬لوكاس‭ ‬جيج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬جندي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬المشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬ساعات،‭ ‬إنه‭ ‬رفع‭ ‬الأغنية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المنصات،‭ ‬لكن‭ ‬بمشاهدتها‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬آخرين‭ ‬أضافوا‭ ‬تصويرا‭ ‬لها‭ ‬يستعين‭ ‬بمشاهد‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬عمق‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬فيها‭ ‬بمشاهد‭ ‬لإسرائيليين‭ ‬وهم‭ ‬يسخرون‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أثناء‭ ‬قصف‭ ‬غزة‭.‬

وتقول‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭:‬

‭ ‬‮«‬اضرب‭ ‬اضرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬،

‭ ‬‮«‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬تحصلون‭ ‬عليه‭ ‬جراء‭ ‬أفعالكم‭ ‬الشريرة‮»‬،

‭ ‬‮«‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬وقتكم‭ ‬لكي‭ ‬تنزفوا‭ ‬أيضا‮»‬‭ ‬‮«‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬جلبتموه‭ ‬لأنفسكم‮»‬‭. ‬

وتضيف‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬موسيقي‭ ‬متسارع‭ ‬وألحان‭ ‬قوية‭ ‬صاخبة‭:‬

‮«‬كنتم‭ ‬تسخرون‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الجرحى‮»‬

‭ ‬‮«‬والآن‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬تملأ‭ ‬سماءكم‮»‬

‭ ‬‮«‬وتبكون‭ ‬وتعيشون‭ ‬دور‭ ‬الضحية‮»‬‭ ‬‮«‬وتدعون‭ ‬أنكم‭ ‬لم‭ ‬تبدأوا‭ ‬ذلك،

‭ ‬‮«‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬الآن‭ ‬يعلم‭ ‬أنكم‭ ‬كاذبون‮»‬‭ ‬‮«‬وأنكم‭ ‬من‭ ‬بدأتم‭ ‬العدوان‮»‬،

‭ ‬‮«‬والآن‭ ‬تشعرون‭ ‬بالرعب‭ ‬مثلما‭ ‬فعلتم‭ ‬في‭ ‬الفلسطينيين‮»‬

‭ ‬‮«‬والإنسانية‭ ‬كلها‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬منكم‭ ‬أي‭ ‬أفعال‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

واجتاحت‭ ‬الأغنية‭ ‬بمجرد‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬يوتيوب،‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وحققت‭ ‬مشاهدات‭ ‬تجاوزت‭ ‬577‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬مع‭ ‬موجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭.‬

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