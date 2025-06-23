يوسف نجل الوزير ياسر حميدان يحقق تفوقا دراسيا ويخطو نحو "سانت أندروز" البريطانية

يوسف نجل الوزير ياسر حميدان يحقق تفوقا دراسيا ويخطو نحو "سانت أندروز" البريطانية
وكان يوسف من بين منتسبي بعثة ولي العهد لعام 2025، ورغم أنه لم يحصل على البعثة النهائية، إلا أنه عبَّر عن تقديره العميق للتجربة الثرية التي اكتسبها من الانضمام إلى هذه البعثة السامية، حيث تعلّم الكثير واستفاد من برامجها المتنوعة.
وخلال صيف 2024، التحق يوسف بـ معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ضمن أنشطة بعثة ولي العهد، حيث نال شهادة CMI العالمية إلى جانب شهادات تميّز متعددة في إطار البرنامج، مما يعكس التزامه الأكاديمي واستعداده للمراحل المقبلة.
وقد تلقى يوسف التهاني والتبريكات من الوالدين العزيزين والجدة (أم ياسر) حرم المرحوم إبراهيم بن محمد حميدان رئيس مجلس الشورى ووزير العمل ووزير المواصلات والجد حسين قاسم عبد الرسول شريك المرحوم جاسم فخرو ومؤسس شركة فخرو للمحاسبة القانونية KPMG حاليا.
والجدة هالة محمد هاني السواح رئيسة قسم اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم سابقا والأهل والأصدقاء الذين تمنوا ليوسف التقدم في حياته الدراسية المستقبلية. ألف مبروك.
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