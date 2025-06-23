يوسف نجل الوزير ياسر حميدان يحقق تفوقا دراسيا ويخطو نحو "سانت أندروز" البريطانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬منتسبي‭ ‬بعثة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬البعثة‭ ‬النهائية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬عبَّر‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العميق‭ ‬للتجربة‭ ‬الثرية‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البعثة‭ ‬السامية،‭ ‬حيث‭ ‬تعلّم‭ ‬الكثير‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬برامجها‭ ‬المتنوعة‭.‬

وخلال‭ ‬صيف‭ ‬2024،‭ ‬التحق‭ ‬يوسف‭ ‬بـ‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطة‭ ‬بعثة‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬شهادة‭ ‬ CMI ‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شهادات‭ ‬تميّز‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامه‭ ‬الأكاديمي‭ ‬واستعداده‭ ‬للمراحل‭ ‬المقبلة‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬تلقى‭ ‬يوسف‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬من‭ ‬الوالدين‭ ‬العزيزين‭ ‬والجدة‭ (‬أم‭ ‬ياسر‭) ‬حرم‭ ‬المرحوم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬حميدان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ووزير‭ ‬العمل‭ ‬ووزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والجد‭ ‬حسين‭ ‬قاسم‭ ‬عبد‭ ‬الرسول‭ ‬شريك‭ ‬المرحوم‭ ‬جاسم‭ ‬فخرو‭ ‬ومؤسس‭ ‬شركة‭ ‬فخرو‭ ‬للمحاسبة‭ ‬القانونية‭ ‬ KPMG ‭ ‬حاليا‭.‬

والجدة‭ ‬هالة‭ ‬محمد‭ ‬هاني‭ ‬السواح‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬سابقا‭ ‬والأهل‭ ‬والأصدقاء‭ ‬الذين‭ ‬تمنوا‭ ‬ليوسف‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬الدراسية‭ ‬المستقبلية‭. ‬ألف‭ ‬مبروك‭.‬