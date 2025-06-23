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الإعاقة البصرية لا تمنع التألق بمدرسة الرفاع الغربي.."حورية" معلمة ملهمة تحتضن طالبتين بنفس ظروفها الصحية

الإعاقة البصرية لا تمنع التألق بمدرسة الرفاع الغربي.."حورية" معلمة ملهمة تحتضن طالبتين بنفس ظروفها الصحية

2025-06-23 07:03:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬مشهدٍ‭ ‬قلّما‭ ‬يتكرر،‭ ‬تجلس‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬صفوف‭ ‬الثالث‭ ‬الابتدائي‭ ‬بمدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬تلميذتان‭ ‬استثنائيتان‭ ‬تتشاركان‭ ‬الاسم‭ ‬الأخير،‭ ‬والصف،‭ ‬وحتى‭ ‬الدرب،‭ ‬وهما‭ ‬نور‭ ‬يوسف‭ ‬الجاسم‭ ‬وآلاء‭ ‬محمود‭ ‬الجاسم،‭ ‬خالة‭ ‬وابنة‭ ‬أخت،‭ ‬تجمعهما‭ ‬صلة‭ ‬الدم‭ ‬وصلة‭ ‬الطموح،‭ ‬ورغم‭ ‬فقدان‭ ‬البصر،‭ ‬أضاءتا‭ ‬نورهما‭ ‬الداخلي،‭ ‬لتخطا‭ ‬طريقًا‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتميّز‭.‬

وقد‭ ‬نالت‭ ‬الطالبتان‭ ‬تكريمًا‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ضمن‭ ‬حفل‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬المعهد‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭.‬

وضمن‭ ‬الصفحات‭ ‬المشرقة‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬نجاحهما،‭ ‬إسهام‭ ‬الأستاذة‭ ‬حورية‭ ‬محمد‭ ‬العالي،‭ ‬معلمة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬في‭ ‬تدريسهما،‭ ‬وهي‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية،‭ ‬لتنقل‭ ‬اليهما‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتعزز‭ ‬لديهما‭ ‬الإرادة‭ ‬والإصرار‭ ‬التي‭ ‬تحلت‭ ‬بهما،‭ ‬وقاداها‭ ‬إلى‭ ‬مهنة‭ ‬التدريس،‭ ‬رغم‭ ‬ظروفها‭ ‬الصحية‭.‬

وشكرت‭ ‬الطالبتان‭ ‬المعلمة‭ ‬حورية،‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬لهما‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬خلال‭ ‬حصص‭ ‬المساندة،‭ ‬وساعدتهما‭ ‬على‭ ‬تعلّم‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬بأساليب‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهما،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬الى‭ ‬الأستاذة‭ ‬صباح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عامر‭ ‬معلمة‭ ‬نظام‭ ‬الفصل،‭ ‬لدورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬دعمهما،‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬التعليمية‭ ‬المناسبة،‭ ‬وتخصيص‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬لزيادة‭ ‬استيعابهما‭ ‬للدروس‭.‬

وتُبدي‭ ‬الطالبتان‭ ‬شغفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بمادة‭ ‬العلوم،‭ ‬حيث‭ ‬تستمتعان‭ ‬بالتجارب‭ ‬الصوتية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬التعلّم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحواس‭ ‬الأخرى،‭ ‬أما‭ ‬خارج‭ ‬الصف،‭ ‬فتتمثل‭ ‬هوايتهما‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬حيث‭ ‬تُجيدان‭ ‬التلاوة،‭ ‬وتحرصان‭ ‬على‭ ‬الحفظ‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ورغم‭ ‬صغر‭ ‬سنّهما،‭ ‬يجمعهما‭ ‬طموح‭ ‬جميل‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تصبحا‭ ‬معلمتين‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لتكونا‭ ‬قدوة‭ ‬لأطفال‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬بالإصرار‭ ‬والعزيمة‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬ثمار‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬التزامًا‭ ‬منها‭ ‬بتوفير‭ ‬حق‭ ‬التعليم‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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