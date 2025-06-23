الإعاقة البصرية لا تمنع التألق بمدرسة الرفاع الغربي.."حورية" معلمة ملهمة تحتضن طالبتين بنفس ظروفها الصحية

الإعاقة البصرية لا تمنع التألق بمدرسة الرفاع الغربي.."حورية" معلمة ملهمة تحتضن طالبتين بنفس ظروفها الصحية
وقد نالت الطالبتان تكريمًا من الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، ضمن حفل الاحتفاء بالمتفوقين والمتميزين الذي نظمه المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، قبل أيام.
وضمن الصفحات المشرقة في قصة نجاحهما، إسهام الأستاذة حورية محمد العالي، معلمة اللغة الإنجليزية، في تدريسهما، وهي كذلك من فئة ذوي الإعاقة البصرية، لتنقل اليهما المعرفة، وتعزز لديهما الإرادة والإصرار التي تحلت بهما، وقاداها إلى مهنة التدريس، رغم ظروفها الصحية.
وشكرت الطالبتان المعلمة حورية، التي قدمت لهما الدعم المتواصل خلال حصص المساندة، وساعدتهما على تعلّم القراءة والكتابة بأساليب تتناسب مع احتياجاتهما، والشكر موصول الى الأستاذة صباح عبد الله عامر معلمة نظام الفصل، لدورها المحوري في دعمهما، باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة، وتخصيص وقت إضافي لزيادة استيعابهما للدروس.
وتُبدي الطالبتان شغفًا كبيرًا بمادة العلوم، حيث تستمتعان بالتجارب الصوتية، ما يعكس قدرتهما على التعلّم من خلال الحواس الأخرى، أما خارج الصف، فتتمثل هوايتهما الأبرز في قراءة القرآن الكريم، حيث تُجيدان التلاوة، وتحرصان على الحفظ والمشاركة في الأنشطة ذات الصلة.
ورغم صغر سنّهما، يجمعهما طموح جميل هو أن تصبحا معلمتين في المستقبل، لتكونا قدوة لأطفال آخرين من ذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تجاوز التحديات بالإصرار والعزيمة.
ويأتي ذلك ضمن ثمار جهود وزارة التربية والتعليم في تطبيق سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، التزامًا منها بتوفير حق التعليم لجميع أبناء مملكة البحرين.
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