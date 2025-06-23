الإعاقة البصرية لا تمنع التألق بمدرسة الرفاع الغربي.."حورية" معلمة ملهمة تحتضن طالبتين بنفس ظروفها الصحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نالت‭ ‬الطالبتان‭ ‬تكريمًا‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ضمن‭ ‬حفل‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬المعهد‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭.‬

وضمن‭ ‬الصفحات‭ ‬المشرقة‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬نجاحهما،‭ ‬إسهام‭ ‬الأستاذة‭ ‬حورية‭ ‬محمد‭ ‬العالي،‭ ‬معلمة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬في‭ ‬تدريسهما،‭ ‬وهي‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية،‭ ‬لتنقل‭ ‬اليهما‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتعزز‭ ‬لديهما‭ ‬الإرادة‭ ‬والإصرار‭ ‬التي‭ ‬تحلت‭ ‬بهما،‭ ‬وقاداها‭ ‬إلى‭ ‬مهنة‭ ‬التدريس،‭ ‬رغم‭ ‬ظروفها‭ ‬الصحية‭.‬

وشكرت‭ ‬الطالبتان‭ ‬المعلمة‭ ‬حورية،‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬لهما‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬خلال‭ ‬حصص‭ ‬المساندة،‭ ‬وساعدتهما‭ ‬على‭ ‬تعلّم‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬بأساليب‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهما،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬الى‭ ‬الأستاذة‭ ‬صباح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عامر‭ ‬معلمة‭ ‬نظام‭ ‬الفصل،‭ ‬لدورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬دعمهما،‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬التعليمية‭ ‬المناسبة،‭ ‬وتخصيص‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬لزيادة‭ ‬استيعابهما‭ ‬للدروس‭.‬

وتُبدي‭ ‬الطالبتان‭ ‬شغفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بمادة‭ ‬العلوم،‭ ‬حيث‭ ‬تستمتعان‭ ‬بالتجارب‭ ‬الصوتية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬التعلّم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحواس‭ ‬الأخرى،‭ ‬أما‭ ‬خارج‭ ‬الصف،‭ ‬فتتمثل‭ ‬هوايتهما‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬حيث‭ ‬تُجيدان‭ ‬التلاوة،‭ ‬وتحرصان‭ ‬على‭ ‬الحفظ‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ورغم‭ ‬صغر‭ ‬سنّهما،‭ ‬يجمعهما‭ ‬طموح‭ ‬جميل‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تصبحا‭ ‬معلمتين‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لتكونا‭ ‬قدوة‭ ‬لأطفال‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬بالإصرار‭ ‬والعزيمة‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬ثمار‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬التزامًا‭ ‬منها‭ ‬بتوفير‭ ‬حق‭ ‬التعليم‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬