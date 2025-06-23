اختصاصي من هارفارد: تناول 4 وجبات خفيفة أسبوعيا لعلاج الكبد الدهني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬نت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ Times ‭ ‬ of ‭ ‬ India ‮»‬،‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬أطعمة‭ ‬صحية‭ ‬عشوائية،‭ ‬بل‭ ‬مُختارة‭ ‬بعناية،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬استقلاب‭ ‬دهون‭ ‬الكبد،‭ ‬والالتهابات،‭ ‬وصحة‭ ‬الأمعاء،‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬التمر‭ ‬مع‭ ‬الجوز

من‭ ‬السهل‭ ‬افتراض‭ ‬أن‭ ‬التمر‭ ‬‮«‬حلو‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يُفيد‭. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يُدركه‭ ‬الكثيرون‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬التمر‭ ‬غني‭ ‬بالألياف‭ ‬القابلة‭ ‬للذوبان،‭ ‬وهو‭ ‬مُكوّن‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إبطاء‭ ‬عملية‭ ‬الهضم‭ ‬وامتصاص‭ ‬السكر‭. ‬عند‭ ‬دمجه‭ ‬مع‭ ‬الجوز،‭ ‬يُصبح‭ ‬هذا‭ ‬المزيج‭ ‬فعّالًا‭.‬

يُعد‭ ‬الجوز‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬النباتية‭ ‬القليلة‭ ‬لأحماض‭ ‬أوميغا‭-‬3‭ ‬الدهنية،‭ ‬التي‭ ‬ربطتها‭ ‬الدراسات‭ ‬بتقليل‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬وتحسين‭ ‬مستويات‭ ‬الإنزيمات‭. ‬بل‭ ‬أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الجوز‭ ‬يرتبط‭ ‬عكسيًا‭ ‬بمرض‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‭. ‬يمكن‭ ‬تناول‭ ‬تمرتين‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬حفنة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجوز،‭ ‬مرتين‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭.‬

2‭. ‬شوكولاتة‭ ‬داكنة‭ ‬مع‭ ‬مكسرات

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬مُبالغًا‭ ‬فيه،‭ ‬لكن‭ ‬الحقيقة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬البوليفينولات‭. ‬تحتوي‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬الداكنة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ (‬70 % ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الكاكاو‭) ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬أكسدة‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الإجهاد‭ ‬التأكسدي،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬الكبد‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تُعزز‭ ‬إضافة‭ ‬مكسرات‭ ‬مثل‭ ‬اللوز‭ ‬أو‭ ‬الفستق‭ ‬الفوائد‭. ‬تُسهم‭ ‬هذه‭ ‬المكسرات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فيتامين‭ ‬ E ‭ ‬والدهون‭ ‬الصحية،‭ ‬وكلاهما‭ ‬ضروري‭ ‬لحماية‭ ‬خلايا‭ ‬الكبد‭. ‬أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬وجبات‭ ‬غنية‭ ‬بفيتامين‭ ‬ E ‭ ‬والدهون‭ ‬غير‭ ‬المشبعة‭ ‬أظهروا‭ ‬تحسنًا‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭. ‬وينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بتناول‭ ‬مكعب‭ ‬شوكولاتة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المكسرات،‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭.‬

3‭. ‬تفاح‭ ‬ممزوج‭ ‬بالعسل‭ ‬والقرفة

إن‭ ‬تناول‭ ‬شرائح‭ ‬التفاح‭ ‬مع‭ ‬رشة‭ ‬من‭ ‬العسل‭ ‬الخام‭ ‬ورشة‭ ‬من‭ ‬القرفة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬وجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬لذيذة،‭ ‬بل‭ ‬تُمثل‭ ‬تآزرًا‭ ‬بين‭ ‬الأمعاء‭ ‬والكبد‭. ‬ويحتوي‭ ‬التفاح‭ ‬على‭ ‬البكتين،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬القابلة‭ ‬للذوبان‭ ‬يُغذي‭ ‬بكتيريا‭ ‬الأمعاء‭ ‬ويرتبط‭ ‬بالدهون،‭ ‬ما‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭. ‬ويدعم‭ ‬العسل‭ ‬الخام،‭ ‬باعتدال،‭ ‬ميكروبات‭ ‬الأمعاء‭ ‬المفيدة‭ ‬التي‭ ‬تُؤثر‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬أيض‭ ‬الكبد‭.‬

4‭. ‬زبادي‭ ‬يوناني‭ ‬مع‭ ‬التوت

إن‭ ‬الزبادي‭ ‬اليوناني‭ ‬العادي‭ ‬غني‭ ‬بالبروتين،‭ ‬وقليل‭ ‬السكر،‭ ‬ومليء‭ ‬بالبكتيريا‭ ‬النافعة‭ ‬التي‭ ‬تُحسّن‭ ‬صحة‭ ‬الأمعاء،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬بمستويات‭ ‬دهون‭ ‬الكبد‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬التوت‭ ‬إليه،‭ ‬مثل‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬أو‭ ‬الفراولة،‭ ‬يُضيف‭ ‬البوليفينول‭ ‬وفيتامين‭ ‬ C ،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يُساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬إجهاد‭ ‬خلايا‭ ‬الكبد‭ ‬والالتهابات‭. ‬يرجح‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تناول‭ ‬وعاء‭ ‬صغير‭ ‬منه،‭ ‬بضع‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشفاء‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

مشروبات‭ ‬طبيعية‭ ‬تُعزز‭ ‬صحة‭ ‬الكبد

تُسهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروبات‭ ‬الطبيعية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬الكبد‭ ‬بفضل‭ ‬محتواها‭ ‬الغني‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬وخصائصها‭ ‬المضادة‭ ‬للالتهابات،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مسارات‭ ‬إزالة‭ ‬السموم‭. ‬ويتميز‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬باحتوائه‭ ‬على‭ ‬الكاتيكينات،‭ ‬وهي‭ ‬مضادات‭ ‬أكسدة‭ ‬قوية‭ ‬تحمي‭ ‬خلايا‭ ‬الكبد‭ ‬وقد‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الدهون‭. ‬ويساعد‭ ‬عصير‭ ‬الشمندر،‭ ‬الغني‭ ‬بالنترات‭ ‬والبيتالين،‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬التلف‭ ‬التأكسدي‭ ‬والالتهابات،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬إنزيماته‭ ‬الطبيعية‭ ‬لإزالة‭ ‬السموم‭. ‬وماء‭ ‬الليمون،‭ ‬وهو‭ ‬حل‭ ‬بسيط‭ ‬وفعال‭. ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬السموم‭ ‬وتحفيز‭ ‬إنتاج‭ ‬العصارة‭ ‬الصفراوية‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ينبغي‭ ‬تجنب‭ ‬المشروبات‭ ‬السكرية،‭ ‬لأنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بالكبد‭.‬