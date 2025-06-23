اختصاصي من هارفارد: تناول 4 وجبات خفيفة أسبوعيا لعلاج الكبد الدهني

اختصاصي من هارفارد: تناول 4 وجبات خفيفة أسبوعيا لعلاج الكبد الدهني
بحسب ما نقلته «العربية نت» عن صحيفة « Times of India »، إنها ليست مجرد أطعمة صحية عشوائية، بل مُختارة بعناية، بناءً على تأثيرها على استقلاب دهون الكبد، والالتهابات، وصحة الأمعاء، كما يلي:
1. التمر مع الجوز
من السهل افتراض أن التمر «حلو جدًا» لدرجة أنه لا يُفيد. لكن ما لا يُدركه الكثيرون هو أن التمر غني بالألياف القابلة للذوبان، وهو مُكوّن يُساعد على تقليل تراكم الدهون في الكبد عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر. عند دمجه مع الجوز، يُصبح هذا المزيج فعّالًا.
يُعد الجوز من المصادر النباتية القليلة لأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي ربطتها الدراسات بتقليل التهاب الكبد وتحسين مستويات الإنزيمات. بل أشارت دراسة إلى أن تناول الجوز يرتبط عكسيًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. يمكن تناول تمرتين فقط مع حفنة صغيرة من الجوز، مرتين أسبوعيًا لتحقيق نتائج طيبة.
2. شوكولاتة داكنة مع مكسرات
يمكن أن يبدو الأمر مُبالغًا فيه، لكن الحقيقة تكمن في البوليفينولات. تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة (70 % على الأقل من الكاكاو) على مضادات أكسدة تُساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في مشاكل الكبد.
ويمكن أن تُعزز إضافة مكسرات مثل اللوز أو الفستق الفوائد. تُسهم هذه المكسرات في توفير فيتامين E والدهون الصحية، وكلاهما ضروري لحماية خلايا الكبد. أشارت دراسة إلى أن المرضى الذين تناولوا وجبات غنية بفيتامين E والدهون غير المشبعة أظهروا تحسنًا في مؤشرات الكبد الدهني. وينصح الخبراء بتناول مكعب شوكولاتة مع بعض المكسرات، مرة أو مرتين أسبوعيًا على الأكثر.
3. تفاح ممزوج بالعسل والقرفة
إن تناول شرائح التفاح مع رشة من العسل الخام ورشة من القرفة ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل تُمثل تآزرًا بين الأمعاء والكبد. ويحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يُغذي بكتيريا الأمعاء ويرتبط بالدهون، ما يُساعد على التخلص منها. ويدعم العسل الخام، باعتدال، ميكروبات الأمعاء المفيدة التي تُؤثر على عملية أيض الكبد.
4. زبادي يوناني مع التوت
إن الزبادي اليوناني العادي غني بالبروتين، وقليل السكر، ومليء بالبكتيريا النافعة التي تُحسّن صحة الأمعاء، وهو عامل رئيسي في التحكم بمستويات دهون الكبد.
كما أن إضافة التوت إليه، مثل التوت الأزرق أو الفراولة، يُضيف البوليفينول وفيتامين C ، وكلاهما يُساعد في تقليل إجهاد خلايا الكبد والالتهابات. يرجح الخبراء أن يتم تناول وعاء صغير منه، بضع مرات أسبوعيًا لتعزيز الشفاء على المدى الطويل.
مشروبات طبيعية تُعزز صحة الكبد
تُسهم العديد من المشروبات الطبيعية بشكل كبير في تعزيز صحة الكبد بفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة، وخصائصها المضادة للالتهابات، وقدرتها على دعم مسارات إزالة السموم. ويتميز الشاي الأخضر باحتوائه على الكاتيكينات، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي خلايا الكبد وقد تساعد في تقليل الدهون. ويساعد عصير الشمندر، الغني بالنترات والبيتالين، على حماية الكبد من التلف التأكسدي والالتهابات، مع تعزيز إنزيماته الطبيعية لإزالة السموم. وماء الليمون، وهو حل بسيط وفعال. كما يساعد الماء على طرد السموم وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية. وفي المقابل، ينبغي تجنب المشروبات السكرية، لأنها يمكن أن تُلحق الضرر بالكبد.
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