التغذية الصحية لعدم اكتساب الوزن في العطلة الصيفية الدكتورة سبيكه اللحدان: راقب وزنك بانتظام لتجنب زيادة الوزن
يعاني الكثيرون من مشكلة زيادة الوزن أثناء العطلة، حيث تكون الفرصة سانحة لتناول الطعام بشهية، خصوصًا الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. ومع الشعور بالراحة والاسترخاء، نكون أكثر عرضة لتناول كميات كبيرة من الطعام من دون الانتباه لنوعيته.
إذا كنت تعاني من هذا الأمر، إليك بعض النصائح السهلة لتجنب اكتساب الوزن في عطلتك القادمة:
1. تحرك بدلاً من الاسترخاء المفرط: قد تنتظر العطلة لتستمتع بالاسترخاء أمام التلفاز أو استخدام الأجهزة الذكية لساعات طويلة، لكن هذه الأنشطة الساكنة تسهم في اكتساب الوزن. حاول القيام ببعض المهام المنزلية التي تتطلب حركة أو ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة. ويمكنك ممارسة هذه الأنشطة مع شخص آخر لتجنب الشعور بالملل.
2. احرص على النوم الجيد: الكثيرون يقضون لياليهم في التسلية والسهر، ما يؤثر سلباً على صحتهم. قلة النوم تزيد من الرغبة في تناول الطعام وبالتالي قد تؤدي الى زيادة الوزن. لذا احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة خلال عطلتك.
3. لا تتجاهل وجبة الإفطار: إذا كنت من الأشخاص الذين لا يتناولونها، يجب أن تعيد النظر في هذا الأمر. فالإفطار يعتبر الوجبة الأساسية في أي نظام غذائي صحي، حيث يوفر للجسم الطاقة والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والفيتامينات الضرورية للحفاظ على وزن صحي وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الجوع والشعور بالشبع. حاول تضمين خيارات صحية في إفطارك، مثل خبز الحبوب الكاملة، الشوفان، بذور الشيا، البقوليات، البيض، الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم، بالإضافة إلى بعض الخضراوات والفواكه الطازجة.
4. اختر وجباتك الخفيفة بحكمة: أثناء العطلة، نميل الى تناول الأطعمة الشهية التي لطالما حرمتنا منها ضغوط العمل، نعاني غالبًا من استهلاك كميات كبيرة من الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات، مثل المشروبات الباردة، الآيس كريم، المكسرات، ورقائق البطاطس، والشوكولاتة. وغالبًا ما نلجأ إلى هذه الأطعمة غير الصحية للتسلية بدلاً من الشعور بالشبع. لكن يمكننا التغلب على هذه المشكلة بسهولة من خلال تجنب شراء هذه الأطعمة أو إخفائها بعيدًا عن أنظارنا في المنزل.
5. تجنب الوجبات السريعة: قد تكون العطلة فرصة للابتعاد عن عبء الطهي اليومي، لكن استبدال الوجبات المنزلية بالأطعمة السريعة الغنية بالسعرات الحرارية يعد عادة سيئة. فهي السبب الأساسي في اكتسابك للوزن في عطلتك! حاول إعداد وصفات منزلية تحتوي على مكونات صحية مثل الحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم مثل الدواجن والأسماك والبقوليات والخضراوات، فهي وصفات غنية بالألياف الغذائية والبروتينات وتعد وسيلة رائعة للحد من الشهية والتحكم في الوزن.
6. راقب مشروباتك: ندرك جميعًا أن السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن هو تناول الطعام بطريقة غير صحية، ولكن قد نغفل عن تأثير المشروبات التي نستهلكها، خاصة خلال فترة العطلة، على اكتساب الوزن. ينتظر الكثيرون العطلة الصيفية ليبدأوا في تناول المشروبات الباردة الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية الفارغة، مثل المشروبات الغازية والمشروبات السكرية ومشروبات القهوة الباردة.
7. قم بتعديل وصفاتك: يمكنك خفض السعرات الحرارية في وجباتك من دون الحاجة الى تقليل الكميات. جرب استبدال القلي بالشواء أو الطهي على البخار، أو استخدام القلاية الهوائية. يمكنك أيضًا استبدال السكر في المشروبات ببدائل صحية، واستبدال منتجات الألبان كاملة الدسم بأخرى قليلة أو منزوعة الدسم، وكذلك استبدال اللحوم الدهنية باللحوم الخالية من الدهون والشحوم.
8. احذر من الإفراط في تناول الفواكه الطازجة وعصائرها، يتميز فصل الصيف بتوافر فواكه لذيذة مثل البطيخ، الشمام، الكرز، المشمش، الخوخ، العنب، والرطب. فرغم فوائدها الصحية، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى زيادة السعرات الحرارية والسكر، ما يساعد في اكتساب الوزن. حاول الاعتدال في تناولها واستمتع بتنوعها، مع التركيز على الكميات المناسبة لتجنب أي زيادة في الوزن.
9. راقب وزنك بانتظام: عندما نتحدث عن اكتساب الوزن خلال العطلات، فإننا لا نشير إلى أن زيادة الوزن تحدث نتيجة تناول الأطعمة غير الصحية ليوم واحد فقط. فعملية اكتساب الوزن هي بالتأكيد تدريجية. لذلك، نوصيك عزيزي القارئ بقياس وزنك بانتظام، مرة في الأسبوع، لتكون على دراية بما يحدث في جسمك. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يراقبون أوزانهم بانتظام يميلون إلى الحفاظ على وزنهم الحالي أو فقدان الوزن بشكل أفضل وأسرع مقارنة بأولئك الذين لا يقومون بذلك.
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