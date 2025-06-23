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التغذية الصحية لعدم اكتساب الوزن في العطلة الصيفية الدكتورة سبيكه اللحدان: راقب وزنك بانتظام لتجنب زيادة الوزن

التغذية الصحية لعدم اكتساب الوزن في العطلة الصيفية الدكتورة سبيكه اللحدان: راقب وزنك بانتظام لتجنب زيادة الوزن

2025-06-23 07:03:11
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬ومعها‭ ‬تكثر‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يمكنك‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‭. ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬مخصص‭ ‬لك‭ ‬ولراحتك‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬ضغوط‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عانيت‭ ‬منها‭ ‬طوال‭ ‬العام‭. ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬السلبيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعطلات،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن،‭ ‬حيث‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬نأكل‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانتباه‭ ‬لنوعية‭ ‬الطعام‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬تناولت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سبيكة‭ ‬اللحدان‭ ‬استاذ‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬والحميات‭ ‬طرق‭ ‬تجنب‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬وكيفية‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬بسهولة‭.‬

يعاني‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أثناء‭ ‬العطلة،‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭ ‬بشهية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالسعرات‭ ‬الحرارية‭. ‬ومع‭ ‬الشعور‭ ‬بالراحة‭ ‬والاسترخاء،‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لتناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانتباه‭ ‬لنوعيته‭.‬

إذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬إليك‭ ‬بعض‭ ‬النصائح‭ ‬السهلة‭ ‬لتجنب‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭ ‬في‭ ‬عطلتك‭ ‬القادمة‭:‬

1‭. ‬تحرك‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاسترخاء‭ ‬المفرط‭: ‬قد‭ ‬تنتظر‭ ‬العطلة‭ ‬لتستمتع‭ ‬بالاسترخاء‭ ‬أمام‭ ‬التلفاز‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬الساكنة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭. ‬حاول‭ ‬القيام‭ ‬ببعض‭ ‬المهام‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬حركة‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتظام،‭ ‬مثل‭ ‬المشي‭ ‬أو‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجة‭ ‬أو‭ ‬السباحة‭. ‬ويمكنك‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬لتجنب‭ ‬الشعور‭ ‬بالملل‭.‬

2‭. ‬احرص‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬الجيد‭: ‬الكثيرون‭ ‬يقضون‭ ‬لياليهم‭ ‬في‭ ‬التسلية‭ ‬والسهر،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭. ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭. ‬لذا‭ ‬احرص‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬خلال‭ ‬عطلتك‭.‬

3‭. ‬لا‭ ‬تتجاهل‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭: ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتناولونها،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬فالإفطار‭ ‬يعتبر‭ ‬الوجبة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬للجسم‭ ‬الطاقة‭ ‬والكربوهيدرات‭ ‬والبروتينات‭ ‬والمعادن‭ ‬والفيتامينات‭ ‬الضرورية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬صحي‭ ‬وتنظيم‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وتقليل‭ ‬الجوع‭ ‬والشعور‭ ‬بالشبع‭. ‬حاول‭ ‬تضمين‭ ‬خيارات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬إفطارك،‭ ‬مثل‭ ‬خبز‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة،‭ ‬الشوفان،‭ ‬بذور‭ ‬الشيا،‭ ‬البقوليات،‭ ‬البيض،‭ ‬الحليب‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬قليلة‭ ‬الدسم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬الطازجة‭.‬

4‭. ‬اختر‭ ‬وجباتك‭ ‬الخفيفة‭ ‬بحكمة‭: ‬أثناء‭ ‬العطلة،‭ ‬نميل‭ ‬الى‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬الشهية‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬حرمتنا‭ ‬منها‭ ‬ضغوط‭ ‬العمل،‭ ‬نعاني‭ ‬غالبًا‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الحلويات‭ ‬والأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالسكريات،‭ ‬مثل‭ ‬المشروبات‭ ‬الباردة،‭ ‬الآيس‭ ‬كريم،‭ ‬المكسرات،‭ ‬ورقائق‭ ‬البطاطس،‭ ‬والشوكولاتة‭. ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬للتسلية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالشبع‭. ‬لكن‭ ‬يمكننا‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجنب‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬أو‭ ‬إخفائها‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬أنظارنا‭ ‬في‭ ‬المنزل‭.‬

5‭. ‬تجنب‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭: ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬العطلة‭ ‬فرصة‭ ‬للابتعاد‭ ‬عن‭ ‬عبء‭ ‬الطهي‭ ‬اليومي،‭ ‬لكن‭ ‬استبدال‭ ‬الوجبات‭ ‬المنزلية‭ ‬بالأطعمة‭ ‬السريعة‭ ‬الغنية‭ ‬بالسعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬يعد‭ ‬عادة‭ ‬سيئة‭. ‬فهي‭ ‬السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬اكتسابك‭ ‬للوزن‭ ‬في‭ ‬عطلتك‭! ‬حاول‭ ‬إعداد‭ ‬وصفات‭ ‬منزلية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مكونات‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والبروتينات‭ ‬قليلة‭ ‬الدسم‭ ‬مثل‭ ‬الدواجن‭ ‬والأسماك‭ ‬والبقوليات‭ ‬والخضراوات،‭ ‬فهي‭ ‬وصفات‭ ‬غنية‭ ‬بالألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬والبروتينات‭ ‬وتعد‭ ‬وسيلة‭ ‬رائعة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الشهية‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬الوزن‭.‬

6‭. ‬راقب‭ ‬مشروباتك‭: ‬ندرك‭ ‬جميعًا‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬هو‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬صحية،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬نغفل‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬المشروبات‭ ‬التي‭ ‬نستهلكها،‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العطلة،‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭. ‬ينتظر‭ ‬الكثيرون‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬ليبدأوا‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬المشروبات‭ ‬الباردة‭ ‬الغنية‭ ‬بالسكريات‭ ‬والسعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬الفارغة،‭ ‬مثل‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والمشروبات‭ ‬السكرية‭ ‬ومشروبات‭ ‬القهوة‭ ‬الباردة‭.‬

7‭. ‬قم‭ ‬بتعديل‭ ‬وصفاتك‭: ‬يمكنك‭ ‬خفض‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬في‭ ‬وجباتك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تقليل‭ ‬الكميات‭. ‬جرب‭ ‬استبدال‭ ‬القلي‭ ‬بالشواء‭ ‬أو‭ ‬الطهي‭ ‬على‭ ‬البخار،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬القلاية‭ ‬الهوائية‭. ‬يمكنك‭ ‬أيضًا‭ ‬استبدال‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬المشروبات‭ ‬ببدائل‭ ‬صحية،‭ ‬واستبدال‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬كاملة‭ ‬الدسم‭ ‬بأخرى‭ ‬قليلة‭ ‬أو‭ ‬منزوعة‭ ‬الدسم،‭ ‬وكذلك‭ ‬استبدال‭ ‬اللحوم‭ ‬الدهنية‭ ‬باللحوم‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والشحوم‭.‬

8‭. ‬احذر‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬وعصائرها،‭ ‬يتميز‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬بتوافر‭ ‬فواكه‭ ‬لذيذة‭ ‬مثل‭ ‬البطيخ،‭ ‬الشمام،‭ ‬الكرز،‭ ‬المشمش،‭ ‬الخوخ،‭ ‬العنب،‭ ‬والرطب‭. ‬فرغم‭ ‬فوائدها‭ ‬الصحية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والسكر،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭. ‬حاول‭ ‬الاعتدال‭ ‬في‭ ‬تناولها‭ ‬واستمتع‭ ‬بتنوعها،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الكميات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتجنب‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭. ‬

9‭. ‬راقب‭ ‬وزنك‭ ‬بانتظام‭: ‬عندما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭ ‬خلال‭ ‬العطلات،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬تحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭. ‬فعملية‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭ ‬هي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬تدريجية‭. ‬لذلك،‭ ‬نوصيك‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬بقياس‭ ‬وزنك‭ ‬بانتظام،‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬لتكون‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬جسمك‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يراقبون‭ ‬أوزانهم‭ ‬بانتظام‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزنهم‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭ ‬مقارنة‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يقومون‭ ‬بذلك‭.‬

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