رحلة نحو التميز في خدمة الجالية المصرية

MENAFN - Asdaf News) في إطار سعي“أصداف نيوز” الدائم لتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تمس حياة الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، كان لنا هذا الحوار مع. في لقاء اتسم بالود والمصارحة، استعرضنا مع سعادته تفاصيل الجهود المبذولة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة لأبناء الجالية، والتحديات التي تواجه أكبر قنصلية مصرية في الخارج، إضافة إلى الخطط الطموحة للتحول الرقمي وتفعيل دور الجالية في بناء جسور التواصل والخدمة.

قي البداية، هل لنا أن نتعرف على أبرز التطورات التي شهدتها الخدمات القنصلية المصرية في الرياض خلال الفترة الماضية، وكيف انعكست هذه التطورات على تجربة المواطن المصري المقيم بالمملكة ؟

أود أن أؤكد منذ البداية أن محور عملنا الأساسي في القنصلية هو خدمة المواطن المصري. نحن نعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف السامي. منذ أن توليت مهامي في الرياض وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تم تطوير العديد من الخدمات القنصلية، وهو ما يؤكده تفاعل الجمهور وإبداء المواطنين لارتياحهم فقد أصبح المواطن يلمس الفارق بنفسه في مستوى الخدمة المقدمة. خاصة وأن أعداد المراجعين المصريين الذين يتم التعامل معهم في دائرة اختصاص القنصلية المصرية في الرياض من أكبر الجاليات المصرية من حيث حجم التعاملات وهو ما يضعنا دائما أمام تحديًا كبيرًا، ولمواجهة هذا التحدي، عملنا على استحداث آليات جديدة لتقديم بعض الخدمات الأساسية مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام داخل المبنى ويوفر راحة أكبر للمواطنين. ونذكر هنا تطوير خدمة إصدار جواز السفر التي كانت تتطلب مدة قد تصل إلى عدة شهور وأصبح إصدار جواز السفر للمواطن المصري يحتاج عدة أيام لا تتجاوز الأسبوع الواحد. وذلك بربط هذه الخدمات بالقواعد الإلكترونية في القاهرة لضمان سرعة الإنجاز ودقة البيانات وهي واحدة من الخدمات العديدة التي تعمل القنصلية على تطويرها بشكل مستمر إضافة إلى شهادات الميلاد التي تصدر حاليا في فترة شهر واحد وهذه الخدمات وغيرها العديد تتم بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة والمختصة في جمهورية مصر العربية كما تم تنظيم مواعيد المهمات القنصلية للمناطق التابعة للقنصلية لتقديم الخدمات القنصلية للجالية المصرية خارج الرياض وفي نطاق اختصاص القنصلية في مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وغيرها.

ماهي جهود القنصلية لمواجهة تحدي الازدحام سواء خارج القنصلية أو داخلها في أثناء إنجاز المعاملات؟

هذه نقطة محورية وندرك أهميتها تمامًا، وعملنا على حل هذه المشكلة على عدة محاور فتم عمل توسعة لقاعات مبنى القنصلية للمساعدة في استيعاب عدد أكبر من المراجعين لتقديم الخدمات بالسرعة والجودة التي نطمح إليها والتي تستحقها الجالية، كما تم عمل مظلات خارجية للمراجعين قبل دخولهم.

وعلى الجانب الآخر لعبت الرقمنة والميكنة دورا كبيرا فقمنا بتحويل قدر من الخدمات إلى منصات إلكترونية حيث تم تطوير“تطبيق القنصلية المصرية بالرياض” للحجز المسبق للمواعيد إلكترونيا لجميع المعاملات وهو ما ساهم بشكل كبير في تنظيم دخول المراجعين وتوزيعهم على مدار اليوم، للحد من الازدحام العشوائي كما يمكن للمراجع الاستعلام عن الأوراق المطلوبة وتقديم الطلبات ورفع الأوراق المطلوبة للمعاملة لمراجعتها من قبل الموظف المسؤول قبل حضوره للقنصلية وهو ما يقلل من الازدحام ويجنب المواطن الحضور لعدة زيارات للقنصلية كما اختصر حاجة المواطنين للحضور شخصيًا إلى القنصلية إلا في حال المعاملات التي تتطلب حضورًا إلزاميًا. ويأتي هنا دور العامل البشري، فنحن نعمل دائما على تطوير وتقييم مهارات العاملين وعقد دورات تدريبية مستمرة لتعزيز مهارات التعامل مع المواطنين بشكل مستمر لضمان تقديم الخدمة بأقصى كفاءة وسرعة ممكنة. كما قمنا بتقديم خدمة سداد الرسوم إلكترونيًا وهي لم تكن متاحة من قبل.

وفريق العمل في القنصلية يتبع سياسة“الباب المفتوح”، والحرص على الاستماع للمواطنين بشكل مباشر. التواصل المباشر مع المواطنين هو حجر الزاوية في عملنا وهو ما يمنحنا رؤية حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجههم ويساعد على إيجاد حلول سريعة، الأولوية دائمًا هي للمواطن. العمل القنصلي ليس روتينيًا، بل هو ديناميكي ويتطلب مرونة واستجابة سريعة.

من خلال هذا التواصل، نكتشف نقاط الضعف ونعمل على معالجتها، ونستقبل الاقتراحات لتحسين الخدمات. هذا ما حدث في السنوات الأخيرة، حيث رأينا تحسنًا كبيرًا في أداء القنصلية نتيجة لهذا التفاعل المستمر وقد إنعكس ذلك على مستوى رضا المراجعين والذي وصل إلى نسبة 92% في التعامل مع“تطبيق القنصلية المصرية بالرياض” كما ارتفع تقييم القنصلية على تقييمات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي. وأود التأكيد على أن اللبنة الأساسية في تطوير الخدمات مثل إصدار جواز السفر وضعها فريق العمل السابق وقمنا نحن باستكمال ما بدأوه هم.

وماذا عن أبرز التحديات الأخرى التي تواجه القنصلية فيما يتعلق بتقديم الخدمات للجالية المصرية، بخلاف الازدحام؟

التحديات متعددة بطبيعة الحال، مثل التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحوادث، الوفيات، أو المشاكل القانونية. هذا يتطلب فريق عمل جاهز على مدار الساعة للتعامل مع هذه الحالات الحساسة، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين وأسرهم وتوفر القنصلية خط ساخن لمثل هذه الحالات.

وتأتي التكلفة كواحدة من التحديات الكبيرة، وأود هنا أن أشير إلى أن معظم أعمال التطوير تمت بجهود أبناء الجالية جنبا إلى جنب مع القنصلية حيث قدم العديد من أبناء الجالية مساهمات ودعم كبير سواء من شركات قدمت لنا التطبيق، أو تلك التي تطور الأجهزة والسيرفرات والطابعات، وهذا التعاون الجماعي يشجعنا ، وقد لمس أبناء الجالية الجدية في التطوير مما جذب الكثير للمشاركة فيه.

أبرز الفعاليات والمبادرات التي نظمتها القنصلية لتعزيز التواصل وخدمة الجالية خارج مقر القنصلية

وتعتبر الفعاليات جزءًا أساسيًا من خدماتنا وتهدف إلى تعزيز التواصل وتقديم خدمات متنوعة. على سبيل المثال، شاركنا مع وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه في مبادرة“الانسجام العالمي” بحديقة السويدي بالرياض في نوفمبر الماضي، وكان لنا مقر وفعاليات وتم تصويرها من قبل القنوات المصرية، كما سجلت الفاعلية الأخيرة في الدمام أكثر من 27 ألف زائر معظمهم من السعوديين. وهو ما يؤكد أننا“شعب واحد” وشعارنا هو #لن ترونا إلا معنا.

وتضم الفاعليات مشاركة واسعة من المستشفيات التي تقدم عروضًا وتخفيضات كبيرة، وشركات الطيران التي تقدم تذاكر مجانية وتسهيلات، شركات التحويلات المالية التي قدمت تحويلات مجانية لمصر خلال أيام الفعالية. وشارك ممثلو مبادرة سيارات المصريين من شركات السيارات لتقديم تخفيضات وتسهيلات شحن. وحتى المطاعم المصرية تقدم وجبات مجانية أو تخفيضات وعروضًا فنية. كل ذلك يتم بدعم وتواجد القنصلية، حيث يكون لنا مقر للرد على استفسارات الناس.

وماذا عن التعاون والتنسيق بين القنصلية المصرية والسلطات السعودية؟

العلاقة بين القنصلية المصرية والسلطات السعودية هي علاقة ممتازة، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون البناء. هناك تنسيق مستمر ومباشر مع كافة الجهات الرسمية السعودية ذات الصلة، مثل وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والجوازات. هذا التعاون يسهل بشكل كبير عملنا ويساعدنا في حل العديد من القضايا التي قد تواجه أبناء الجالية. نحن نقدر الدعم والتسهيلات التي تقدمها لنا السلطات السعودية، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما تم إقامة والمشاركة في العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والبيئية التي لاقت استحسان وردود أفعال إيجابية بالتنسيق مع الجهات السعودية ذات الاختصاص.

كما يمتد دور القنصلية لتوعية الجالية المصرية بالأنظمة والقوانين السعودية، وبخاصة القادمين الجدد، وهو جانب حيوي ومهم للغاية. من حسن الحظ أننا في المملكة العربية السعودية، عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا واحدة. لكن من الضروري أن يكون المواطن القادم على وعي بطبيعة العقد الذي جاء عليه، وحقوقه وواجباته. مثال على ذلك التوعية بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بالعمل، وأن التحويلات المالية يجب أن تتم عبر النظام المصرفي السليم، كما يقيم المكتب العمالي بالتنسيق مع القنصلية ورش عمل ودورات متخصصة للشركات ومقار تجمعات المصريين ونسعى حاليًا للتنسيق مع جهات سعودية ومصرية لعمل“نموذج توعوي” في مصر قبل قدوم الكوادر المصرية للعمل في المملكة، ليشمل حقوق وواجبات القادمين وعادات وتقاليد المملكة.

كلمة أخيرة تودون توجيهها للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية عبر“أصداف نيوز”؟

أود أن أجدد شكري وتقديري العميق للجالية المصرية الكريمة في المملكة العربية السعودية، أنتم سفراء لوطنكم، ونحن فخورون بكل ما تقدمونه من عطاء وجهد. ونعدكم بأننا سنواصل العمل الدؤوب والمخلص لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم. أبوابنا مفتوحة لكم دائمًا، ونحن هنا لدعمكم في كل الأوقات. ثقتكم هي دافعنا الأكبر. كما أدعوهم للاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية، فهي توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد وتجعل تجربتهم أكثر سلاسة.

نبذة سريعة عن المسيرة العلمية والعملية لسعادة السفير طارق المليجي

تخرج السفير طارق المليجي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ومنذ انضمامه للعمل في وزارة الخارجية شغل عدد من المناصب الخارجية في دول منها ملاوي، وتركيا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، والكويت كما عمل مديرا لمركز إصدار جوازات السفر بالقاهرة ومن ثم تولى منصب القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالرياض منذ ديسمبر 2021.

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