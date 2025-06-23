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مصر للطيران تلغي الرحلات المتجهة إلى دول الخليج لحين استقرار الأوضاع

مصر للطيران تلغي الرحلات المتجهة إلى دول الخليج لحين استقرار الأوضاع

2025-06-23 03:13:30
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، نحيطكم علماً بأن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم موافاتكم بالمستجدات تباعاً.

لذا يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم.

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