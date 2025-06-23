مصر للطيران تلغي الرحلات المتجهة إلى دول الخليج لحين استقرار الأوضاع

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مصر للطيران تلغي الرحلات المتجهة إلى دول الخليج لحين استقرار الأوضاع
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي.
وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، نحيطكم علماً بأن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم موافاتكم بالمستجدات تباعاً.
لذا يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم.
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