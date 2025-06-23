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البحرين تؤكد وقوفها وتضامنها مع دولة قطر بعد الهجوم الإيراني على أراضيها

البحرين تؤكد وقوفها وتضامنها مع دولة قطر بعد الهجوم الإيراني على أراضيها

2025-06-23 03:13:30
(MENAFN- Al-Bayan) "> أكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة بعد الهجوم الإيراني على أراضيها.

وأعربت مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية عن تضامنها الكامل مع الشقيقة دولة قطر وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.

وقال البيان إن مملكة البحرين تعلن عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

MENAFN23062025000110011019ID1109712453

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