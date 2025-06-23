البحرين تؤكد وقوفها وتضامنها مع دولة قطر بعد الهجوم الإيراني على أراضيها

البحرين تؤكد وقوفها وتضامنها مع دولة قطر بعد الهجوم الإيراني على أراضيها
وأعربت مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية عن تضامنها الكامل مع الشقيقة دولة قطر وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.
وقال البيان إن مملكة البحرين تعلن عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
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