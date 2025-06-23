مصر تؤكد تضامنها الكامل مع قطر

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع قطر
وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري، أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين.
كما شددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.
وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.
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