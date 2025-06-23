مصر تؤكد تضامنها الكامل مع قطر

MENAFN - Al-Bayan) ">أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر الشقيقة، والتي تعد انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة قطر.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري، أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين.

كما شددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.