  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاتحاد تغير مسار عدد من رحلاتها ليومي 23 و24

الاتحاد تغير مسار عدد من رحلاتها ليومي 23 و24

2025-06-23 03:13:29
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت الاتحاد للطيران عن تغيير مسار عدد من رحلاتها ليومي 23 و24 يونيو نظراُ لإغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت النافلة الوطنية "نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

وأضافت "يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة" etihad.

وتؤكد الاتحاد أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، وتبقى سلامة الضيوف وطاقم العمل في قمة أولوياتها كما أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمنًا.

كما نوهت إلى أنه يُرجى من الضيوف الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو زيارة موقعا الالكتروني لأرقام الهواتف المحلية، وحسابات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وكلاء السفر.

MENAFN23062025000110011019ID1109712450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث