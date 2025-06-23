الاتحاد تغير مسار عدد من رحلاتها ليومي 23 و24

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت الاتحاد للطيران عن تغيير مسار عدد من رحلاتها ليومي 23 و24 يونيو نظراُ لإغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت النافلة الوطنية "نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

وأضافت "يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة" etihad.

وتؤكد الاتحاد أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، وتبقى سلامة الضيوف وطاقم العمل في قمة أولوياتها كما أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمنًا.

كما نوهت إلى أنه يُرجى من الضيوف الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو زيارة موقعا الالكتروني لأرقام الهواتف المحلية، وحسابات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وكلاء السفر.