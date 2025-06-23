دعوة لوقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بالعفو العام

MENAFN - Amman Net) دعت "اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام" إلى وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران/يونيو 2025، أمام مجلس النواب، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأتي هذه الوقفة، التي حملت شعار "وفاء وولاء للوطن والقيادة الهاشمية"، كمناشدة مباشرة لجلالة الملك عبد الله الثاني لإصدار عفو عام يشمل أكبر عدد ممكن من القضايا، في ظل ما تصفه اللجنة بأنه مطلب شعبي واسع.

ووجهت اللجنة دعوتها إلى جميع المواطنين للمشاركة في هذه الوقفة التي تهدف إلى إيصال صوت الأهالي وأسر النزلاء والمسجونين، في وقت تشهد فيه الساحة الأردنية حراكًا اجتماعيًا متزايدًا يطالب بالعفو العام لأسباب إنسانية واجتماعية واقتصادية.

