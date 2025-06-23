دعوة لوقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بالعفو العام

دعوة لوقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بالعفو العام
وتأتي هذه الوقفة، التي حملت شعار "وفاء وولاء للوطن والقيادة الهاشمية"، كمناشدة مباشرة لجلالة الملك عبد الله الثاني لإصدار عفو عام يشمل أكبر عدد ممكن من القضايا، في ظل ما تصفه اللجنة بأنه مطلب شعبي واسع.
ووجهت اللجنة دعوتها إلى جميع المواطنين للمشاركة في هذه الوقفة التي تهدف إلى إيصال صوت الأهالي وأسر النزلاء والمسجونين، في وقت تشهد فيه الساحة الأردنية حراكًا اجتماعيًا متزايدًا يطالب بالعفو العام لأسباب إنسانية واجتماعية واقتصادية.
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