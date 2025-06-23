الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء في مركز مدينة خان يونس

الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء في مركز مدينة خان يونس
وأفادت مصادر اعلامية، بأن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء لبلوكات (107. و108. و109)، طالبا التوجه غرباً إلى منطقة المواصي، مشيرا إلى أن هذه المناطق تكتظ بالنازحين.
وتكتظ محافظة خان يونس، خاصة المواصي الممتدة على طول الشريط الساحلي على البحر الأبيض المتوسط من دير البلح شمالا حتى شمال خان يونس، بنحو 1.5 مليون نازح، في الوقت الذي يبلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية مليوني شخص من أصل 2.3 مليون عدد سكان القطاع قبل الحرب.
واضطر المواطنون في القطاع إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع إلا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.
وخلّفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 55.998 شهيدا، و131.559 مصابا منذ بدء العدوان، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت مئات الأطفال والمسنين.
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