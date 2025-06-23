الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء في مركز مدينة خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، "أوامر إخلاء" للمواطنين في مركز مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تمهيدا لقصفها أو اجتياحها.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء لبلوكات (107. و108. و109)، طالبا التوجه غرباً إلى منطقة المواصي، مشيرا إلى أن هذه المناطق تكتظ بالنازحين.

وتكتظ محافظة خان يونس، خاصة المواصي الممتدة على طول الشريط الساحلي على البحر الأبيض المتوسط من دير البلح شمالا حتى شمال خان يونس، بنحو 1.5 مليون نازح، في الوقت الذي يبلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية مليوني شخص من أصل 2.3 مليون عدد سكان القطاع قبل الحرب.

واضطر المواطنون في القطاع إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع إلا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 55.998 شهيدا، و131.559 مصابا منذ بدء العدوان، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت مئات الأطفال والمسنين.