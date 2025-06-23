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الشرطة تتلف 85 مركبة غير قانونية في بيت لحم

الشرطة تتلف 85 مركبة غير قانونية في بيت لحم

2025-06-23 03:12:54
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أتلفت الشرطة، اليوم الاثنين، مركبات غير قانونية، ضمن إجراءاتها الأمنية المستمرة لمحاربة ظاهرة المركبات غير القانونية في بيت لحم.

وقالت الشرطة: إنه تم إتلاف 70 مركبة و15 دراجة نارية تم ضبطها خلال الإجراءات الأمنية المكثفة في مناطق مختلفة من المحافظة.

وأكدت الشرطة استمرارها في التصدي لهذه الظاهرة، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين وسلامة الطرق.

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