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الاحتلال يغلق طرقاً فرعية في ترمسعيا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق طرقاً فرعية في ترمسعيا بالسواتر الترابية

2025-06-23 03:12:53
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، طرقاً فرعية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال، أغلقت طريقين فرعيين، بالقرب من المدخل الرئيسي للبلدة، والمغلق منذ عدة أيام ببوابة حديدية.

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