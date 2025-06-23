403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال يغلق طرقاً فرعية في ترمسعيا بالسواتر الترابية
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، طرقاً فرعية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالسواتر الترابية.
وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال، أغلقت طريقين فرعيين، بالقرب من المدخل الرئيسي للبلدة، والمغلق منذ عدة أيام ببوابة حديدية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطنة عمان تقر قانون الضريبة على دخل الأفراد
صور لناسا ترصد انبعاثا حراريا في مفاعل فوردو النووي الإيراني
شهادات لا تنتهي عن جرائم التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة في معسكرات وسجون الاحتلال
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد
إسبانيا تسعى لتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل