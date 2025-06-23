مستعمرون يسرقون مركبة مواطن غرب سلفيت والاحتلال يضع كرفانات عند مدخل بروقين
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اعترضوا طريق المواطن أثناء قيادته مركبته في طريق زراعي يصل بين بلدتي كفر الديك ورافات في المنطقة المسماة "عرارة"، وسرقوها تحت تهديد السلاح، ولاذوا بالفرار باتجاه المستعمرات المجاورة.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة كرفانات عند مدخل بلدة بروقين غرب سلفيت، في خطوة قد تشير إلى نية الاحتلال إقامة نقطة عسكرية دائمة أو بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة.
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