مستعمرون يسرقون مركبة مواطن غرب سلفيت والاحتلال يضع كرفانات عند مدخل بروقين

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت -PNN- سرق مستعمرون، اليوم الاثنين، مركبة مواطن أثناء مروره في طريق ترابي قرب قرية رافات غرب سلفيت، بعد تهديده بالسلاح.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اعترضوا طريق المواطن أثناء قيادته مركبته في طريق زراعي يصل بين بلدتي كفر الديك ورافات في المنطقة المسماة "عرارة"، وسرقوها تحت تهديد السلاح، ولاذوا بالفرار باتجاه المستعمرات المجاورة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة كرفانات عند مدخل بلدة بروقين غرب سلفيت، في خطوة قد تشير إلى نية الاحتلال إقامة نقطة عسكرية دائمة أو بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة.