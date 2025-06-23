قراصنة إيرانيون يكشفون مواقع ملاجئ في إسرائيل ويهددون سارة نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- هددت مجموعة القراصنة الإيرانية "حنظلة" Handala زوجة رئيس حكومة الاحتلال سارة نتنياهو، ومعلنةً عن كشف مواقع الملاجئ في "إسرائيل".

وأعلنت "حنظلة" المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها كشفت ما قالت إنه "قائمة مواقع الملاجئ في إسرائيل".

وجاء ذلك في منشور تهديدي على قناة المجموعة الخاصة في "تيلغرام" تضمّن رسالة تهديد مباشرة إلى زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو.

وأرفقت مجموعة القراصنة الرسالة بصورة تُظهر سارة نتنياهو داخل ملجأ عام، وجاء فيها: "تم الكشف عن قائمة الملاجئ في إسرائيل"، مضيفة: "الاختباء لم يعد خيارًا".

ووجّهت المجموعة رسالة تهديد مباشرة إلى سارة نتنياهو جاء فيها: "من أجل نجاتك – غادري. هذه ليست تحذيرًا، بل حقيقة".

وتابعت الرسالة كذلك: "سارة العزيزة، في أعقاب كشف المواقع الدقيقة للملاجئ، تغيّرت معادلة الأمن.. انقلي لبيبي (نتنياهو) تحياتنا".

وتُعرف مجموعة "حنظلة" بنشاطها ضمن منظومة الحرب السيبرانية الإيرانية، وتعمل بأساليب هجومية ودعائية ضد أهداف إسرائيلية.

ويشكّل البيان الأخير تصعيدًا في نبرة التهديد التي تنتهجها المجموعة، لا سيما عبر استهداف رموز شخصية في "إسرائيل".