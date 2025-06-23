قراصنة إيرانيون يكشفون مواقع ملاجئ في إسرائيل ويهددون سارة نتنياهو

قراصنة إيرانيون يكشفون مواقع ملاجئ في إسرائيل ويهددون سارة نتنياهو
وأعلنت "حنظلة" المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها كشفت ما قالت إنه "قائمة مواقع الملاجئ في إسرائيل".
وجاء ذلك في منشور تهديدي على قناة المجموعة الخاصة في "تيلغرام" تضمّن رسالة تهديد مباشرة إلى زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو.
وأرفقت مجموعة القراصنة الرسالة بصورة تُظهر سارة نتنياهو داخل ملجأ عام، وجاء فيها: "تم الكشف عن قائمة الملاجئ في إسرائيل"، مضيفة: "الاختباء لم يعد خيارًا".
ووجّهت المجموعة رسالة تهديد مباشرة إلى سارة نتنياهو جاء فيها: "من أجل نجاتك – غادري. هذه ليست تحذيرًا، بل حقيقة".
وتابعت الرسالة كذلك: "سارة العزيزة، في أعقاب كشف المواقع الدقيقة للملاجئ، تغيّرت معادلة الأمن.. انقلي لبيبي (نتنياهو) تحياتنا".
وتُعرف مجموعة "حنظلة" بنشاطها ضمن منظومة الحرب السيبرانية الإيرانية، وتعمل بأساليب هجومية ودعائية ضد أهداف إسرائيلية.
ويشكّل البيان الأخير تصعيدًا في نبرة التهديد التي تنتهجها المجموعة، لا سيما عبر استهداف رموز شخصية في "إسرائيل".
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