مخيم نور شمس: الاحتلال يواصل التدمير المنهجي لليوم الـ148 وتشريد آلاف العائلات

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم -PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات هدم وتجريف واسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ضمن عدوان مستمر يدخل يومه الـ148 على المدينة والمخيم، والـ135 على مخيم نور شمس بشكل خاص.

وذكرت مصادر محلية، أن ست جرافات عسكرية ضخمة شاركت في أعمال الهدم، وتركزت العمليات في حارة المنشية وامتدت إلى حارتي العيادة والجامع، حيث تم تسوية منازل سكنية بالكامل وفتح شوارع واسعة بدلاً منها، في مشهد يعكس حجم الدمار المتعمد الذي تنفذه قوات الاحتلال.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الخراب الهائل، حيث تحولت أحياء كاملة إلى مساحات مدمرة تغطيها أكوام الركام والغبار، وسط مشاهد لانهيارات مبانٍ خلال ثوانٍ بفعل جرافات الاحتلال التي توغلت داخل الأزقة حتى وصلت إلى الشارع الرئيسي، في ظل صمت دولي مطبق.

ومنذ إعلان الاحتلال مخطط الهدم في أيار/مايو الماضي، جرى تدمير أكثر من 30 مبنى داخل المخيم، وتشريد مئات العائلات وسط تدهور إنساني خطير.

وتشير المعلومات إلى أن المخطط يستهدف 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، بينها 48 مبنى في نور شمس و58 في مخيم طولكرم، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المحال التجارية، بذريعة "فتح طرق" و"تغيير المعالم الجغرافية".

وفي الأسابيع الماضية، طالت عمليات الهدم في مخيم طولكرم أكثر من 50 مبنى في مناطق مختلفة، ما تسبب في دمار واسع وفتح ممرات وسط المخيم، إلى جانب أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

بالتزامن، تفرض قوات الاحتلال حصارًا خانقًا على المخيمين، مع انتشار مكثف للآليات العسكرية والجنود، ومنع السكان من دخول منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر على أي تحرك.

كما تواصل آليات الاحتلال استفزاز المواطنين داخل مدينة طولكرم، خاصة في السوق المركزي، حيث تعيق الحركة وتتحرك بعكس السير، فيما حوّلت شارع نابلس إلى ثكنة عسكرية عبر الاستيلاء على مبانٍ سكنية في الحي الشمالي منذ أكثر من أربعة أشهر. ويشهد الشارع، الذي يربط بين المخيمين، أضرارًا جسيمة جراء السواتر الترابية والحواجز المتكررة، مما يفاقم من معاناة السكان.

وقد أسفر العدوان المستمر حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل في شهرها الثامن، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين، وتدمير مئات المنازل والمنشآت والمركبات.

وتشير آخر الإحصائيات إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير نحو 400 منزل كليًا، وتضرر أكثر من 2500 منزل جزئيًا، فيما تستمر عمليات الإغلاق التي حولت المخيمين إلى مناطق أشباح تفتقر إلى مقومات الحياة.