القوات المسلحة الإيرانية: سنرد على عدوان ترامب ولن نتساهل مع أي معتدٍ

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- أكّد رئيس هيئة الأركان العامّة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أنّ بلاده ستردّ "رداً مناسباً" على العدوان الأميركي الأخير، مع استمرار عقاب نتنياهو، مشدّداً على أنّ إيران لن تتساهل مع أيّ معتدٍ وستواجه أيّ اعتداء بقوة حاسمة.

وقال موسوي إنّ العدوان الأميركي على المنشآت الثلاث داخل إيران، سيتمّ التعامل معه "بوصفه عدواناً مباشراً على بلدنا، بغضّ النظر عن حجم الأضرار التي تسبّبها".

كما أكد أنّ الولايات المتحدة بإدارة ترامب "انتهكت كلّ القوانين والمواثيق الدولية بهذا العدوان"، واصفاً إياه بأنّه "خطأ كبير" سبق أن حذّرت طهران من عواقبه.

ورأى رئيس الأركان الإيراني أنّ "عدوان ترامب على إيران"، هو دليل واضح على عجز قواته بالوكالة في المنطقة، وعلى رأسها الكيان الإسرائيلي وبشكلٍ شخصي نتنياهو.

وأشار إلى أنّ العدوان الأميركي "محاولة يائسة لإنعاش إسرائيل بعد الضربات التي تتعرّض لها".

هذا وتوجّه موسوي بالشكر إلى الشعب الإيراني على "صموده ومعنوياته العالية ودعمه الثابت للقوات المسلحة"، مؤكداً أن هذا الدعم الشعبي يمكّن الجيش الإيراني من "اجتثاث الأعداء من جذورهم".

وجدّد تأكيده أنه "من أجل الشعب الإيراني لن يتمّ التساهل مع أيّ معتدٍ، وسيتمّ الردّ بكلّ قوة على أيّ عدوان".

وأكد موسوي أنّ القيادة العسكرية الإيرانية تتابع تطوّرات العدوان وتداعياته الميدانية بدقّة، وستتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب للردّ على الولايات المتحدة.

هذه التطوّرات أتت بعدما شنّت الطائرات الأميركية عدواناً على المنشآت النووية الثلاث "فوردو" و"نطنز "وأصفهان في إيران فجر يوم الأحد، وذلك في ظلّ عدوان إسرائيلي مستمر على البلاد.