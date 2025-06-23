القوات المسلحة الإيرانية: سنرد على عدوان ترامب ولن نتساهل مع أي معتدٍ

القوات المسلحة الإيرانية: سنرد على عدوان ترامب ولن نتساهل مع أي معتدٍ
وقال موسوي إنّ العدوان الأميركي على المنشآت الثلاث داخل إيران، سيتمّ التعامل معه "بوصفه عدواناً مباشراً على بلدنا، بغضّ النظر عن حجم الأضرار التي تسبّبها".
كما أكد أنّ الولايات المتحدة بإدارة ترامب "انتهكت كلّ القوانين والمواثيق الدولية بهذا العدوان"، واصفاً إياه بأنّه "خطأ كبير" سبق أن حذّرت طهران من عواقبه.
ورأى رئيس الأركان الإيراني أنّ "عدوان ترامب على إيران"، هو دليل واضح على عجز قواته بالوكالة في المنطقة، وعلى رأسها الكيان الإسرائيلي وبشكلٍ شخصي نتنياهو.
وأشار إلى أنّ العدوان الأميركي "محاولة يائسة لإنعاش إسرائيل بعد الضربات التي تتعرّض لها".
هذا وتوجّه موسوي بالشكر إلى الشعب الإيراني على "صموده ومعنوياته العالية ودعمه الثابت للقوات المسلحة"، مؤكداً أن هذا الدعم الشعبي يمكّن الجيش الإيراني من "اجتثاث الأعداء من جذورهم".
وجدّد تأكيده أنه "من أجل الشعب الإيراني لن يتمّ التساهل مع أيّ معتدٍ، وسيتمّ الردّ بكلّ قوة على أيّ عدوان".
وأكد موسوي أنّ القيادة العسكرية الإيرانية تتابع تطوّرات العدوان وتداعياته الميدانية بدقّة، وستتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب للردّ على الولايات المتحدة.
هذه التطوّرات أتت بعدما شنّت الطائرات الأميركية عدواناً على المنشآت النووية الثلاث "فوردو" و"نطنز "وأصفهان في إيران فجر يوم الأحد، وذلك في ظلّ عدوان إسرائيلي مستمر على البلاد.
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