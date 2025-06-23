تعيين العقيد محمود صلاحات مديرا لجهاز الأمن الوقائي في بيت لحم يلقى ترحيب من قبل مؤسسات المحافظة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اصدر اللواء اياد الاقرع ابو الفاتح رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني عدد من قرارات التدوير في قيادة الحهاز تضمنت تعيين العقيد محمود صلاحات مديرا لمديرية جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم خلفا للعميد كرم بدارين.

وشغل صلاحات عددا من المناصب في جهاز الأمن الوقائي من بينها منصب نائب مدير الحهاز بالمحافظة لعدة سنوات اضافة لعمله مديرا لعمليات الجهاز في بيت لحم.

تميز صلاحات باداء مهني و وطني خلال عمله بالجهاز على مدار سنوات عمله.

لاقى الاعلان عن تعينه ردود فعل ترحيبية من قبل العديد من ممثلي المجتمع المحلي من بلديات ومؤسسات وفصائل وطنية وعلى راسها امناء سر حركة فتح ومكاتبها الحركية ومختلف المؤسسات.

كان صلاحات ناشطا وطنيا خلال سنوات الانتفاضة الاولى والثانية وتولى مناصب ادارية بقيادة حركة الشبيبة الطلابية خلال فترة دراسته الثانوية وفي جامعة بيت لحم.