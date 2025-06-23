تعيين العقيد محمود صلاحات مديرا لجهاز الأمن الوقائي في بيت لحم يلقى ترحيب من قبل مؤسسات المحافظة

تعيين العقيد محمود صلاحات مديرا لجهاز الأمن الوقائي في بيت لحم يلقى ترحيب من قبل مؤسسات المحافظة
وشغل صلاحات عددا من المناصب في جهاز الأمن الوقائي من بينها منصب نائب مدير الحهاز بالمحافظة لعدة سنوات اضافة لعمله مديرا لعمليات الجهاز في بيت لحم.
تميز صلاحات باداء مهني و وطني خلال عمله بالجهاز على مدار سنوات عمله.
لاقى الاعلان عن تعينه ردود فعل ترحيبية من قبل العديد من ممثلي المجتمع المحلي من بلديات ومؤسسات وفصائل وطنية وعلى راسها امناء سر حركة فتح ومكاتبها الحركية ومختلف المؤسسات.
كان صلاحات ناشطا وطنيا خلال سنوات الانتفاضة الاولى والثانية وتولى مناصب ادارية بقيادة حركة الشبيبة الطلابية خلال فترة دراسته الثانوية وفي جامعة بيت لحم.
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