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الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله

2025-06-23 03:12:50
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلا من قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، بعد أن أصابته بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الطفل عمار معتز حمايل في كفر مالك، قبل أن تعتقله، دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.

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