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قطع للكهرباء عن بعض المناطق في بيت لحم

قطع للكهرباء عن بعض المناطق في بيت لحم

2025-06-23 03:12:49
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة

ال خامسة مساء يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 24/6/2025 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

منطقة خربة زكريا كاملة

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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