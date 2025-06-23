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الاحتلال يعتقل سيدة وطفل من البلدة القديمة في القدس

الاحتلال يعتقل سيدة وطفل من البلدة القديمة في القدس

2025-06-23 03:12:49
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سيدة وطفلا في البلدة القديمة من القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة وطفلا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، واقتادتهما إلى مركز شرطة "القشلة".

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