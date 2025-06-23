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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين قرب ترمسعيا شمال رام الله
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اعتدى مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، على مركبات المواطنين، على مدخل مستعمرة "شيلو"، قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة، واعتدوا على ركابها برشهم بغاز الفلفل خلال توقفها على الإشارة الضوئية على مدخل مستعمرة "شيلو"، شمال ترمسعيا.
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