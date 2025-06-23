  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين قرب ترمسعيا شمال رام الله

مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين قرب ترمسعيا شمال رام الله

2025-06-23 03:12:49
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اعتدى مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، على مركبات المواطنين، على مدخل مستعمرة "شيلو"، قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة، واعتدوا على ركابها برشهم بغاز الفلفل خلال توقفها على الإشارة الضوئية على مدخل مستعمرة "شيلو"، شمال ترمسعيا.

MENAFN23062025000205011050ID1109712434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث