بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إسرائيل والولايات المتحدة دمرا الدبلوماسية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنّ الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة دمّرا المسار الدبلوماسي، مشيرةً إلى أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "مجرم الحرب والمطلوب دولياً"، هو من يسيطر على السياسة الخارجية الأميركية وجرّ الولايات المتحدة إلى صراع آخر مكلف.

وأشارت البعثة إلى أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و"إسرائيل"، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتحمّلون المسؤولية الكاملة عن فقدان أرواح المدنيين الأبرياء الإيرانيين، ولا سيما النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.

وفي وقت سابق، وجّه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، طالبه فيها بإجراء تحقيق عاجل في العدوان الأميركي غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، دعت إيران دول العالم التي تدافع عن السلام والقانون الدولي إلى اتخاذ مواقف عملية لحماية مبادئ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

تأتي تصريحات البعثة الإيرانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، وفي إثر الهجمات الأميركية الأخيرة على مواقع نووية سلمية داخل إيران، وما تبعها من تنديد رسمي وتحرّكات دبلوماسية إيرانية في المحافل الدولية.