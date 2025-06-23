بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إسرائيل والولايات المتحدة دمرا الدبلوماسية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إسرائيل والولايات المتحدة دمرا الدبلوماسية
وأشارت البعثة إلى أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و"إسرائيل"، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتحمّلون المسؤولية الكاملة عن فقدان أرواح المدنيين الأبرياء الإيرانيين، ولا سيما النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.
وفي وقت سابق، وجّه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، طالبه فيها بإجراء تحقيق عاجل في العدوان الأميركي غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي السياق ذاته، دعت إيران دول العالم التي تدافع عن السلام والقانون الدولي إلى اتخاذ مواقف عملية لحماية مبادئ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.
تأتي تصريحات البعثة الإيرانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، وفي إثر الهجمات الأميركية الأخيرة على مواقع نووية سلمية داخل إيران، وما تبعها من تنديد رسمي وتحرّكات دبلوماسية إيرانية في المحافل الدولية.
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