  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يشن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان

الاحتلال يشن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان

2025-06-23 03:12:49
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت -PNN- أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على عدة مناطق في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر اعلامية بأن طائرات الاحتلال استهدفت أطراف بلدات: أنصار، والزرارية، وتبنا، والبيسارية، وعزة، وبصليا، وكفر ملكي، والعيشية، والمحمودية، ووادي حومين الفوقا، في جنوب لبنان.

MENAFN23062025000205011050ID1109712432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث